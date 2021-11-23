Artfolw 有趣的 AI 虛擬頭像產生器，讓你免費製作具有藝術風格的頭像！

不想在通訊軟體 App 或社群網站放上自己本人的大頭照嗎？那麼你可以改用這款 Artflow 有趣的 AI 虛擬頭像產生器，製作一個具有藝術風格的頭像！Artflow 是一個免費的線上頭像產生器，網站很特別的地方，就是你只要輸入文字（英文），網站便會開始自動計算，最後就會產生一個符合你所輸入文字內容的藝術頭像，你輸入的內容越詳細，就能獲得越完整的頭像，現在就讓我們往下看怎麼使用吧！更多不錯的大頭貼產生器，可參考這篇：Voilà AI Artist 相片編輯器！

Artflow 使用介紹

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進到 Artflow 網站後，便可在上方空白欄位上輸入你要產生的文字內容，並按下「Generate」，接著我們就能在下方看到產生大頭照的等待時間。

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完成之後就能可以看到產生出來的頭像，像小編輸入外國明星的名字，網站也會幫你找出符合相同名字人物頭像。

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另外，在網站下方你可以看到其他網友製作出來的頭像，頭像下方會顯示他們所輸入的創意內容，真的相當有趣。

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若你想儲存你喜歡的頭像，直接在頭像上按滑鼠右鍵點選「另存圖片」即可，但網站只提供格 webp 格式，想轉檔成 png 或 jpg 格式的朋友，可透過 Convertr 線上轉檔工具輕鬆搞定喔！對於喜歡具有藝術風格頭像的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Artflow 網站製作一個吧！

Artflow：https://artflow.ai/

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