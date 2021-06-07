卡通大頭貼

最近你有在 FB 上看到大家曬 3D 卡通頭像貼文嗎？最近這款 Voilà AI Artist 真的超紅的，只要上傳自己的人像，透過 AI 人工智慧算法，就會將照片轉換為 AI 卡通照片、18 世紀文藝復興復古照、AI 漫畫等效果，不論 Android 或 iOS 通通能夠免費下載，想換一張迪士尼風格的大頭貼嗎？趕快下載 App 跟風一下最近社群最夯的 3D 卡通 Q 版大頭貼吧，雖然這款很紅，不過我自己還是覺得 ZEPETO 虛擬人偶更加精緻，而且沒有浮水印！

迪士尼效果大頭貼

下載 Voilà AI Artist 相片編輯器 App 後，主畫面就可以看到各種風格大頭貼，最近最紅的大概就是第一個 3D 卡通風格大頭貼，點擊進去後，可以直接自拍或從相簿中選取照片轉換。

卡通大頭貼

上傳照片之後並轉換完成後，一次可以得到 3 種風格照片，分別是貴族式效果的 3D 照片、寶寶效果 3D 照及卡通 3D 照。

Q版 大頭貼 App

每個效果照片可以分別預覽，也可以一次下載 4 張圖片的拼貼照。

ZEPETO 大頭貼

點擊右上方的分享箭頭，按下 SAVE 就可以儲存到手機囉！當然也可以一鍵分享到設群媒體，像是 Facebook、Instagram、WhatsApp 或 Email。

下面來看看其它效果如何：

Voilà AI Artist

上圖為 18 世紀文藝復興效果。

Voilà AI Artist

上圖為 2D 卡通效果。

大頭照轉q版

上圖為漫畫效果。

以上為「Voilà AI Artist 相片編輯器」全部的效果實測圖片，大家最愛哪一種呢？我個人覺得第一種 3D 卡通圖像最討喜，真的有點像是迪士尼卡通的感覺，App 載點放在下面囉～趕快跟上流行，看看自己的臉化身為迪士尼角色會是什麼風格吧？

下載：
Voilà AI Artist 相片編輯器 ( Google Play 下載 )
Voilà AI Artist 相片編輯器（App Store 下載）

Voilà AI Artist 相片編輯器，變身迪士尼 3D 卡通人物，人像 Q 版大頭貼轉換超逼真 相關文章

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