你也是不喜歡用自己的照片當作社群頭像的人嗎？那麼這款「Power People Platform」好看的免費 3D 人物頭像素材網會很適合你！Power People Platform 網站中共有 12 種人物造型，且每一位人物都有 3 種膚色、6 種髮色、5 種服裝、23 種衣服顏色和無盡的背景顏色可搭配，並提供免費的 PSD、PNG 圖檔讓你下載，讓你拿來當做社群頭像或做其他用途都可以，有興趣的朋友趕緊將此網站收下吧！更多好看的人物頭像，可以參考這篇：Multiavatar 隨機產生 120 億種造型頭像產生器！

Power People Platform 網站介紹

進到 Power People Platform 網頁後，我們直接點擊左下方的「Get the Library」按鈕，就可開啟此網站的 Google 雲端硬碟。

在網站的 Google 雲端硬碟中，你可以看到每個人物的 PSD 檔以及 3 種 PNG 檔，只要在人物頭像點擊滑鼠右鍵，選擇「下載」即可。





若想直接下載 PNG 檔的話，可直接將網頁往下滑，便能看到 12 種不同名子的人物，且每人物色共有 3 種不同的顏色搭配。

接著找到你喜歡的人物頭像後，便可點擊下方的「PNG」按鈕，再點擊右上角「分享」圖示並選擇「Bild downloaden」。

接著就會跑出上圖的頭像頁面，我們直接在圖片上點擊滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」便可將此頭像下載到電腦中做使用囉！對於不喜歡用自己照片當大頭貼的朋友，趕緊將這款 Power People Platform 3D 人物頭像素材網收藏起來吧！

Power People Platform：https://powerpeopleplatform.com/