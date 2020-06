你是否常常因為工作或特殊需要,而常常更改電腦的網路設定值呢?你是否已經壓倦了常常更改電腦的網路設定值呢?當你的答案都是肯定的時候,就應該來試試 NetSetMan,它可以幫你簡化更改網路設定值的動作,舉凡電腦的IP位址、子網路遮罩、閘道、電腦名稱、工作群組...等。讓你可以將設定值儲存起來,再在需要的時候,再呼叫出某一特定已儲存的網路設定值,讓你不需要再因為在不同的場合,而再使用傳統複雜的變更方式。

對於某些人而言,可能會因為不同的地點,而更改變動電腦系統的網路設定值,例如家裡、工作場合、外出時或可供無網上網的地點,而需要修改網路設定值。雖然熟能生巧,但常常修改這些設定值,也是非常煩人的。NetSetMan就是一個小巧好用的工具,你可以設定五組不同的網路設定值,讓使用者可以針對不同的上網環境,而呼叫載入設定值,只要使用NetSetMan,就可以讓我們省去了許多時間,以及那繁雜的網路設定步驟。

NetSetMan可以讓我們設定電腦IP位址、子網路遮罩、預設閘道、DNS、電腦名稱、DNS Domain、工作群組、WINS...等。除此之外還可以讓我們執行Script(例如:*.bat檔案)。NetSetMan讓我們預先設定好一切,就可以針對不同的網路環境,而用最快速的速度,迅速的幫我們修改所需的網路設定值。

http://www.netsetman.com/index.php?s=nsm



4.7.2 - 2019-11-08

- Compatibility for Windows 10 version 1909

- Fix: Buffer Overflow vulnerability in Workgroup feature

- Fix: DEP key in WiFi Management was missing the last character

- Fix: VPN profile recognition for some third party VPN clients

- Fix: Accessing private VPN profiles with a restricted user account

- Fix (Pro): Repeated license activation in some cases

- Fix (Pro): Command line uninstallation with enabled NSM Administration

- Fix (Pro): License deregistration issue in rare cases

免安裝版:

檔案大小:2.98 MB