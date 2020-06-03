你是否常常因為工作或特殊需要，而常常更改電腦的網路設定值呢？你是否已經壓倦了常常更改電腦的網路設定值呢？當你的答案都是肯定的時候，就應該來試試 NetSetMan，它可以幫你簡化更改網路設定值的動作，舉凡電腦的IP位址、子網路遮罩、閘道、電腦名稱、工作群組．．．等。讓你可以將設定值儲存起來，再在需要的時候，再呼叫出某一特定已儲存的網路設定值，讓你不需要再因為在不同的場合，而再使用傳統複雜的變更方式。

對於某些人而言，可能會因為不同的地點，而更改變動電腦系統的網路設定值，例如家裡、工作場合、外出時或可供無網上網的地點，而需要修改網路設定值。雖然熟能生巧，但常常修改這些設定值，也是非常煩人的。NetSetMan就是一個小巧好用的工具，你可以設定五組不同的網路設定值，讓使用者可以針對不同的上網環境，而呼叫載入設定值，只要使用NetSetMan，就可以讓我們省去了許多時間，以及那繁雜的網路設定步驟。

NetSetMan可以讓我們設定電腦IP位址、子網路遮罩、預設閘道、DNS、電腦名稱、DNS Domain、工作群組、WINS．．．等。除此之外還可以讓我們執行Script（例如：*.bat檔案）。NetSetMan讓我們預先設定好一切，就可以針對不同的網路環境，而用最快速的速度，迅速的幫我們修改所需的網路設定值。

http://www.netsetman.com/index.php?s=nsm

4.7.2 - 2019-11-08
- Compatibility for Windows 10 version 1909
- Fix: Buffer Overflow vulnerability in Workgroup feature
- Fix: DEP key in WiFi Management was missing the last character
- Fix: VPN profile recognition for some third party VPN clients
- Fix: Accessing private VPN profiles with a restricted user account
- Fix (Pro): Repeated license activation in some cases
- Fix (Pro): Command line uninstallation with enabled NSM Administration
- Fix (Pro): License deregistration issue in rare cases

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訪客留言

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什麼是對等協助網路設定 ？ 如果我已經在瀏覽器中設定私用和磁碟空間選項，還需要再次進行設定嗎 ... 您可能注意到部分網站可以與您的瀏覽器配合，在電腦上儲存少量資料 (稱為 Cookie) 供日後使用。例如，如果您定期進入某個網站時，網站會以名稱 ...
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2015年6月18日 ... 「NetSetMan」是一款可以簡單變更網路設定的工具，解決在不同網路環境中需要 重新設定IP的問題，重點是這個工具可以支援Windows 7，所以使用 ...
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網路工具《NetSetMan》快速切換不同環境下的網路設定- 就是教不落
2012年7月17日 ... 一般的開放式網路或是自家使用的網路通常都是直接讓IP自動偵測，但如果是公司 的話很常都會有固定的網路設定，所以通常如果是自己有筆電在 ...
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訪客網路可以讓您創建一個獨立的無線網路環境(不同的SSID和密碼)且訪客無法連線到您的私人內部網路，以維持您內部網路的安全性。 2) 設定您想要的訪客網路名稱，加密安全性選擇WPA/WPA2 個人，並設定您想要的訪客網路密碼