這個年代人人都是偵探，前幾天有一個女友抓到學長偷學妹吃的新聞，就因為學妹一到學長家就能馬上抓到 Wi-Fi 並且直接使用，不都是有設密碼嗎？為什麼正牌女友都還抓不到訊號，學妹已經開始滑手機了呢？這讓我想起 WifiHistoryView 也有類似作用，他會幫你列出電腦所有的 Wi-Fi 連線紀錄，如果你是帶著筆記型電腦趴趴走，一定會連上很多不同的 Wi-Fi，這些都是會被記錄的唷！若改天有人特別來查勤的話，可別說我沒有警告你有這招唷！

使用方式超簡單啊！就打開軟體就可以看到所有連線紀錄，包含什麼時候連線、用哪張網卡連線、連去哪個 SSID、什麼時候斷線等等，這裡都記錄得很清楚唷！！！當然不是鼓勵大家用在偵探用途，我只是覺得剛好看到這新聞分享一下囉！

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WifiHistoryView 1.55.7z（GOOGLE下載）

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