SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0 網路安全守護，偵測陌生的連線裝置

2019-06-07 23:55:51 哇哇

區域網路的安全是值得注重的，尤其現在無線網路那麼發達，安全性也是值得擔憂的，SoftPerfect WiFi Guard 算是區域網路內的守護神，軟體名稱雖然有個 Wifi，不過實體的有線網路一樣可以使用，能偵測區域網路內的所有連線設備，陌生的設備將會亮紅燈，而認識的裝備是亮綠燈，一段時間後會自動的重新掃描，若是有陌生設備則會發出通知，對網管來說也是實用的偵測工具。

第一次使用時所有設備都會是紅燈，此時點選設備勾選「I know this computer or device」就會成綠燈，並且可以替設備寫下註解，這樣在清單上就能清楚地呈現 IP 與裝置資訊。有了第一次的完整資訊後，就固定讓 SoftPerfect WiFi Guard 在背景執行偵測，若是有新的設備加入也會馬上知道囉！

http://www.softperfect.com/products/wifiguard/

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