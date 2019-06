區域網路的安全是值得注重的,尤其現在無線網路那麼發達,安全性也是值得擔憂的,SoftPerfect WiFi Guard 算是區域網路內的守護神,軟體名稱雖然有個 Wifi,不過實體的有線網路一樣可以使用,能偵測區域網路內的所有連線設備,陌生的設備將會亮紅燈,而認識的裝備是亮綠燈,一段時間後會自動的重新掃描,若是有陌生設備則會發出通知,對網管來說也是實用的偵測工具。

第一次使用時所有設備都會是紅燈,此時點選設備勾選「I know this computer or device」就會成綠燈,並且可以替設備寫下註解,這樣在清單上就能清楚地呈現 IP 與裝置資訊。有了第一次的完整資訊後,就固定讓 SoftPerfect WiFi Guard 在背景執行偵測,若是有新的設備加入也會馬上知道囉!



http://www.softperfect.com/products/wifiguard/

免安裝版:

SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0.7z(GOOGLE下載)

SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0.7z(1DRV下載)

SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0.7z(BANKUPLOAD下載)

SoftPerfect WiFi Guard 2.1.0.7z(本站下載)

檔案大小:3.57 MB