區域網路內有哪些網路設備呢?可以透過 MyLanViewer 區域網路掃描工具來知道,可以知道有哪些網路設備、IP、資訊、分享的資料夾等等,簡單來說是一款非常實用的網管工具,雖然介面比較古早,不過功能實用就好,會建議網路設備比較多的環境,可以安裝來使用看看,也順便檢查網路是否安全囉!限時免費建議大家趕快收下囉!

△ 進入活動頁面之後點選 GET IT FOR FREE。

△ 之後點選 0 元的 MyLanViewer。接著進入結帳程序,確認價格為 0 元之後 COMPLETE CHECKOUT 完成結帳。

△ 之後去信箱收信,就可以取得這次活動的軟體下載與活動序號,免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體之後點選 Enter Code 來輸入活動序號。

△ 將剛剛所取得的序號貼上號點選 OK,成功註冊會看到 Thank you for registration。

△ 掃瞄功能就不多說囉~基本上可以把網路看透透。

https://www.bitsdujour.com/software/mylanviewer

免安裝版:

MyLanViewer 5.2.3.7z(GOOGLE下載)

MyLanViewer 5.2.3.7z(1DRV下載)

MyLanViewer 5.2.3.7z(MEDIAFIRE下載)

MyLanViewer 5.2.3.7z(RAPIDGATOR下載)

MyLanViewer 5.2.3.7z(MEGA下載)

檔案大小:4.09 MB