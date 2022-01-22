MyLanViewer 區域網路掃描工具

區域網路內有哪些網路設備呢？可以透過 MyLanViewer 區域網路掃描工具來知道，可以知道有哪些網路設備、IP、資訊、分享的資料夾等等，簡單來說是一款非常實用的網管工具，雖然介面比較古早，不過功能實用就好，會建議網路設備比較多的環境，可以安裝來使用看看，也順便檢查網路是否安全囉！限時免費建議大家趕快收下囉！

限時免費：https://www.bitsdujour.com/software/mylanviewer

MyLanViewer 區域網路掃描工具

△ 進入活動頁面之後點選 GET IT FOR FREE。

MyLanViewer 區域網路掃描工具

△ 之後點選 0 元的 MyLanViewer。接著進入結帳程序，確認價格為 0 元之後 COMPLETE CHECKOUT 完成結帳。

MyLanViewer 區域網路掃描工具

△ 之後去信箱收信，就可以取得這次活動的軟體下載與活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

MyLanViewer 區域網路掃描工具

△ 開啟軟體之後點選 Enter Code 來輸入活動序號。

MyLanViewer 區域網路掃描工具

△ 將剛剛所取得的序號貼上號點選 OK，成功註冊會看到 Thank you for registration。

MyLanViewer 區域網路掃描工具

△ 掃瞄功能就不多說囉～基本上可以把網路看透透。

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免安裝版：
MyLanViewer 5.2.3.7z（GOOGLE下載）
MyLanViewer 5.2.3.7z（1DRV下載）
MyLanViewer 5.2.3.7z（MEDIAFIRE下載）
MyLanViewer 5.2.3.7z（RAPIDGATOR下載）
MyLanViewer 5.2.3.7z（MEGA下載）
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