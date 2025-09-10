Caesium Image Compressor 2.8.5 想要壓縮圖片時有品質有效率嗎？

壓縮圖片通常是很費時的，尤其有大量圖檔需要壓縮時，能節省一些時間就有賺到的感覺，而且又需要兼顧壓縮後的品質，你心目中是否已經有適合的軟體呢？ Caesium 使用了獨家的智能演算法，不但可以有效率的壓縮圖片，更可以節省壓縮圖片的時間，常常需要壓縮圖片的朋友們，不妨花時間測試看看這軟體的效能如何！依照我實際測試852張圖片(1.69GB)，用我習慣的壓縮軟體FastStone Image Viewer壓縮成93%的品質，花費了12分11秒，大小總計859MB；使用Caesium壓縮成相同品質，花費了11分57秒，大小總計861MB；看來速度與體積上的優勢好像都還好^^a，果然要經過實測啊～

這軟體算是專門的壓縮軟體，沒有邊框、文字、浮水印等等的其他效果，所以在壓縮上的功能也比較強大，除了將所有的圖片壓縮成相同品質之外，也可以每一張自行調整，之後再批次執行壓縮，而調整壓縮比率之後，也提供了預覽的功能，馬上可以比較出壓縮前後的差異，然後找出自己可以接受的壓縮品質。除了常用的JPG圖片壓縮之外，也支援PNG與BMP的圖片壓縮，不過壓縮的效率就不明太明顯囉^^，還是轉成JPG會有最好的效果。

http://caesium.sourceforge.net/

免安裝版：
Caesium Image Compressor 2.8.5.7z（1DRV下載）
Caesium Image Compressor 2.8.5.7z（MEGA下載）
Caesium Image Compressor 2.8.5.7z（RAPIDGATOR下載）
Caesium Image Compressor 2.8.5.7z（GOOGLE下載）
Caesium Image Compressor 2.8.5.7z（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：18.27 MB

2025-09-10
