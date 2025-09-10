圖檔壓縮軟體 Caesium 免安裝中文版下載 圖檔壓縮軟體 Caesium 免安裝 中文版下載 有時候我們常常喜歡收集許多好看的圖片或是照片，但日積月累，常常會造成硬碟空間變少，甚至是爆滿的情形，這時我們就要把我們所收藏的圖檔壓縮，榨出更多可以使用的磁碟空間，但通常圖檔壓縮後都會造成 ...

Caesium v1.7.0 Caesium 是一款老牌、免費的照片壓縮軟體，可以幫助使用者將「檔案肥大的照片」做減肥處理，而且重點是 照片品質不會差異很多，最佳壓縮可減少「90%」檔案大小，非常強大！ 軟體支援輸出： 照片原始格式、JPG、BMP、PNG 四種選項，不管是工作拍攝的攝影師、常拍照的一般玩家，或是硬碟 / 網路 ...

Caesium Image Compressor 可減少圖片大小達 90%的圖片壓縮器（ ... Caesium Image Compressor 圖片壓縮器，除了可在 Windows 及 Mac 系統執行外，亦提供 Web 操作介面，且均提供批量 ( Web 有圖片張數限制)操作，最多可壓縮達 90%容量，Caesium Image Compressor 的操作方式很簡單，無需過多的設定，只要把 現有的 JPG、PNG 及 WebP 圖片拖曳到壓縮 ...

Caesium 圖片壓縮軟體｜繁中版免費下載－批次快速縮小圖像 Caesium免費 圖片壓縮 軟體 ，無損品質壓縮照片，最多可減少90%檔案大小！. 可以一次匯入大量照片快速進行批次壓縮，支援PNG,JPG,BMP,WMF等圖像格式，壓縮後不僅能減少佔用電腦空間，當要上傳照片到雲端，或分享給好友時就不用擔心受到檔案大小的限制啦 ...

