Optidash 線上無損壓縮圖片

你是攝影師、站長或開發人員嗎？最近發現一款線上圖片無損壓縮工具 Optidash，它可不僅一般的壓縮工具，最特別之處在於他是世界上第一款利用 AI 技術來壓縮圖片的工具，Optidash 原本用意是開放 API 給工程師做運用，一般人想要則可以利用它來進行免費線上無損壓縮圖片，支援的圖片格式也比一般壓縮服務多，包含 JPEG、PNG、APNG、WebP、SVG 及 GIF，官方號稱壓縮率可達 40% ，讓小編帶大家來試試看是真是假吧～若壓縮頻率較高，可以參考：PPDuck3 圖片「近無損」壓縮，圖片太佔空間感到很困擾嗎？（Windows、Mac）

Optidash 線上圖片壓縮：https://optidash.ai/

Optidash 線上無損壓縮圖片

首先進入 Optidash 的首頁之後，下滑一些就可以看到圖片上傳的欄位啦，支援的圖片非常多，竟然連 GIF 都能夠壓縮，應該大部分的圖片都能支援（第一眼看過去沒有支援的圖片格式大概就 BMP 吧）～ 只是要注意大小不要超過 16MB 就好。

線上圖片壓縮

圖片上傳之後馬上就會進行壓縮處理，支援批次上傳圖片，速度還算相當快速，上傳的第一張壓縮率只有 16%，第二張就有到官方宣稱的 40% 啦。可以單張逐一下載，也可以一次下載所有圖片。

手機照片檔案縮小

若是單張圖片下載會另開啟新頁面，對圖片點擊另存新檔就可以啦。

壓縮圖片有許多好處，像是能夠讓你的網站載入更快速、節省流量、搜尋引擎最佳化等，大家找不到壓縮工具的話，或許可以將 Optidash 列入你的口袋清單唷。

壓縮PNG

小編最後放張對比圖讓大家看一下壓縮前後的差異～一開始提到的 Optidash API 服務，則是可以將壓縮後的照片傳送到第三方的雲端空間，不過是付費服務，一般使用需求建議直接開啟瀏覽器就可以免費使用囉。

Optidash 線上圖片壓縮：https://optidash.ai/

Optidash 線上無損壓縮圖片，世界第一款用 AI 技術壓縮圖片的服務，壓縮率達 40% 相關文章

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