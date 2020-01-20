很多人每天都用電腦，但是自己的電腦是什麼規格卻一問三不知，我自己以前使用電腦也是如此，當電腦想升級時詢問一些高手，沒有硬體資訊我想高手們也愛莫能助。第二種狀況就是像我們這種苦命好人，幫忙安裝作業系統之後，往往都有沒有驅動程式的煩惱，連硬體規格都不太知道，這時候就需要有工具來輔助一下，HWiNFO32這工具的確可以提供不少的資訊。

HWiNFO32可以提供下列資訊：* CPU* 主機板* 記憶體* Bus* 顯示卡* 螢幕* 驅動程式* 音效卡* 網路卡* Ports

每一個部分都還有更細項的資訊，若有興趣了解都可以逐一展開來，我想這些資訊應該可以滿足很多人的需求了！這套HWiNFO32除了可以提供硬體方面的資訊之外，他還提供了Benchmark的功能，也就是所謂的效能評測，可以知道電腦目前的性能狀況，與其他規格的硬體做一個比較，當然也別太追求這些數據，因為我深信高分數據是小朋友累積出來的啊！電腦夠用就好！

最後HWiNFO32還有提供溫度的偵測，可以知道電腦內部的溫度狀況，一般我覺得大概在40度以內即可，若是溫度高出太多的話，可以考慮增添個風扇或是其他散熱的工具，不然高溫運作之下會影響到電腦的壽命，電腦在運作時效能也會比較低落唷！

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