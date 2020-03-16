記憶體監測

想要監測電腦 CPU、GPU、RAM 等數值，卻不知道用哪款 APP 嗎？好消息來了，今天小編要與大家分享的就是 Windows 10 內建的效能監測工具 Xbox Game Bar，透過內建的 Xbox Game Bar 就可以開啟浮動小視窗，來實現監測 CPU/GPU/RAM/FPS 等數值啦，其實原本這個功能是設計給遊戲玩家使用的，不過既然都設計了，沒有玩遊戲當然也可以監測囉！快來看看如何開啟吧～你也可以參考：Process Lasso 9.5.1.0 智能效能調整，維持電腦最佳狀態

Win 10 GPU 監測

首先按下鍵盤快速鍵「Windows + G」叫出 Xbox 搶鮮版 (Beta) 視窗。

Win 10 CPU 監測

若沒有出現的話，你可以在時間旁邊的功能選單中，將 Xbox 搶鮮版 (Beta) 叫出來。

記憶體監測

接著就可以看到效能監測工具囉，點擊右上方的圖釘，將效能工具定選在視窗最上方，可以隨時監測電腦效能。

Windows 10 內建效能監測工具

最常監測的就是 CPU、GPU、RAM 這幾個指標，當電腦跑很慢時，這幾個指標通常也會跟著飆高，若你有玩遊戲的話，最重要的當然就是監測 FPS 啦，可以透過滑鼠點及，來切換各個數據。

Windows 10 內建效能監測工具

浮動面板預設帶有一點透明度，好處是可以不遮擋到你的工作區域，若你覺得透明度不夠的話，可以再次按下快速鍵 Windows + G 點擊圖釘旁的功能選單，將透明度調整到自己最舒適的位置，你也可以調整輔色 (預設就是綠色) 等。這樣就可以快速監測 CPU、GPU、RAM 等效能，完全不需要另外安裝其他工具囉！

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