限時免費 HT System Administrator 25.2.1 限制 APP / 遊戲 / 網頁 使用時間，爸媽管理電腦實用工具

小朋友說要開電腦查資料、查作業，到最後開始玩起電腦怎麼辦？這是很多家長都會有的管理難題，最近剛好 HT System Administrator 推出限時免費活動，原價 60 美金折合台幣超過 1800 元，可以限制電腦開啟特定 APP、遊戲、網頁，或是設定倒數，當達到設定條件時，就會自動關閉 APP 或是直接禁止啟用，推薦爸媽們可以收下這款時用的管理工具。

限時免費活動頁面：https://winningpc.com/ht-system-administrator-free-key-coupon-code/

HT System Administrator 限制 APP / 遊戲 / 網頁 使用時間，爸媽管理電腦實用工具

△ 進入活動頁面後輸入自己的信箱，之後點選 Download 後去收信，應該就可以取得活度序號，安裝版與免安裝版可以直接到文末下載。

HT System Administrator 限制 APP / 遊戲 / 網頁 使用時間，爸媽管理電腦實用工具

△ 開啟軟體後會先提示如何開啟 HT System Administrator，可以 Win+R 輸入 sysadmin 或是透過 Shift+Ctrl+Alt+Z 的快捷鍵開啟。

限制遊戲開啟

接著請各位到文章後方下載 HT System Administrator，安裝後開啟，點選右上方 Menu 找到 Register 就可以註冊啦。

限時免費軟體

在欄位中貼上序號，按下 Activate 就可以啟用啦，這次活動是 365 天使用授權。

限制電腦使用程式

啟用成功後就可以開始設定囉，設定前可以看到每個 APP、網頁的使用時間及佔比。

家長管理工具

也有歷史紀錄可以觀看，點擊下方的 Block 就可以直接阻擋該 APP 開啟，這邊找不到要限制的 APP 也可以點右下角 OPEN FOLDER 來開啟資料夾直接找檔案。

HT System Administrator

不論是網頁、APP 都可以限制每日限制時間，或是直接 Block 封鎖掉 ( 打開時會瞬間被關閉 )

網頁的部分，甚至還可以用「類型」來禁止瀏覽，不需要一一輸入網址，例如：社群媒體、IG、YouTube、成人網站、酒精、賭博、購物、聊天網站、約會網站、遊戲網站等。

電腦監視軟體

甚至還可以設定排程，比如星期一到星期五只能 19:00-21:00 使用，周末則可以開放較長的時間讓孩子放鬆一下，等於只要設定一次，就可以一勞永逸！

HT System Administrator

也可以根據 APP 的類型來設定，例如：遊戲、瀏覽器、下載器、Messengers、影片播放器、音樂播放器等。這樣就不用一個一個設定，根據類型來設定就可以，相當方便。

HT System Administrator

最後可以設定密碼、熱鍵、排程、遠端控制、使用者管理等，是一款非常方便的電腦管理工具，連結放在下面，趕快把握限時免費活動結束前收下吧。

https://ht-vector.com/system-administrator

免安裝版：
HT System Administrator 25.2.1.7z（1DRV下載）
HT System Administrator 25.2.1.7z（MEDIAFIRE下載）
HT System Administrator 25.2.1.7z（RAPIDGATOR下載）
HT System Administrator 25.2.1.7z（MEGA下載）
HT System Administrator 25.2.1.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：2.30 MB

安裝版：
HT System Administrator 25.2.1.zip（1DRV下載）
HT System Administrator 25.2.1.zip（MEDIAFIRE下載）
HT System Administrator 25.2.1.zip（RAPIDGATOR下載）
HT System Administrator 25.2.1.zip（MEGA下載）
HT System Administrator 25.2.1.zip（GOOGLE下載）
檔案大小：495 KB

如何禁止電腦遊戲開啟？HT System Administrator 免費下載
9M87
9M87
2025-10-01
