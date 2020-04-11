iMyFone AnyTo

新冠肺炎敏感期間，能夠離人群越遠越好，最好是能夠在家不出門，不夠大家真的能夠忍受嗎？最近我發現搜尋虛擬 GPS 的人變多了，因為 Pokemon GO 寶可夢玩家無法停止，雖然戶外不一定要戴口罩，不過大多人還是戴著口罩在玩寶可夢，這樣肯定很難受吧！於是替大家研究了一下之後，發現了一款 iOS 虛擬 GPS 定位工具  iMyFone AnyTo，原價要 109.95 美金，實在是下不了手，不過現在正是 iMyFone 官網五週年慶典，這款虛擬 GPS 定位工具 iMyFone AnyTo 竟然限時免費了！免費領取期限只到 4/21 的 14:59，有需要的趕快跟著小編一步一步領起來吧！

iMyFone AnyTo

△ iMyFone AnyTo 應該是 iMyFone 新推出的軟體，本站之前曾經介紹過許多 iMyFone 的相關軟體，之前都沒有發現有這一款，現在也算報個好康給大家知道，iMyFone AnyTo 的價格其實不算便宜，有每月、每季、每年與終身授權，如果你只是暫時性的需求，或許可以先買一個月來試試看，小編查了一下虛擬 GPS 工具 iMyFone AnyTo 的終身授權，台幣要 1790 元，若有長時間需求，或許是個可以接受的價格。譬如說我知道有人公司是用手機 APP 來打卡，可能就有定位需求 XD。

iMyFone AnyTo 免費序號

△ 此刻是免費取得 iMyFone AnyTo 的最佳時機，適逢 iMyFone 五週年慶典，剛好可以免費取得序號！基本上 iMyFone AnyTo 就是一款可以任意改變手機定位的 App，最棒的是可以模擬、調整點到點移動的速度、距離，就像真的走出門樣，話不多說趕快來領取先。

活動頁面：https://tw.imyfone.com/deals/anniversary-party/

△ 進入 iMyFone AnyTo 虛擬 GPS 限時免費活動頁面之後，只要幫他們分享網頁到社群媒體就可以取得序號，上面我們台灣比較常用的就是 FB，所以小編就選擇 FB 做為示範囉。

iMyFone AnyTo

△ 點擊 Facebook 圖示之後，就可以立即分享，不用寫任何文字，直接發佈貼文就可以囉。

虛擬 GPS 定位

△ 接著回到活動頁面，輸入 Email、驗證碼後就可以取得序號。

iMyFone AnyTo

△ 取得序號後請複製起來，就完成取得序號的步驟啦。

iMyFone AnyTo

△ 接著我們來安裝 iMyFone AnyTo，實測看看虛擬 GPS 是否真的可以運作，文章後面軟體下載有連結，各位可以先點進去下載。下載完成後開啟，按下 Get Started 並點右上方 Buy Now 旁邊的頭像進行序號啟用。

iMyFone AnyTo

△ 安裝完畢之後，貼上剛剛的序號，還有剛剛輸入的 Email，點擊下方 Register 啟用序號。

iMyFone AnyTo

△ 看到這個畫面就代表序號正式啟用啦！不過很可惜只有一個月使用期間，若是之後還有這款工具的限時免費，會再通知大家的唷！現階段就先試試看，反正不能出門亂亂走，就在家裡玩寶可夢，甚至可以飛出國去遊玩，搞不好可以蒐集到更多不同的寶唷！

iMyFone AnyTo

△ 接下來我們就來實測看看，將電腦與 iPhone 連線，再來看看是否可以成功騙過寶可夢？我記得以前都還要下載到寶可夢的 ipa，還要透過 Impactor 去安裝，才可以使用虛擬搖桿功能，說真的步驟還真是有點複雜，iMyFone AnyTo 雖然不具備虛擬搖桿功能，不過可以設定路線、走路速度等等，也可以隨時暫停唷！

寶可夢虛擬搖桿

△ 接上 iPhone 後，按下信任電腦，並輸入解鎖畫面密碼。

iMyFone AnyTo

△ 進入軟體之後第一個畫面就是地圖，但是起始位置好像怪怪的，怎麼在香港呢？沒事～我們點一下圖片中準心 icon 的位置，來校正一下起始位置。接著在左上角輸入自己的所在大概位置，就可以完成校正。

虛擬GPS APP

△ 校正位置完畢後，就可以開始使用啦！它一共有兩種模式，上圖是 A 點到 B 點模式，跟 Google 地圖一樣，設好起點、終點就可以開始模擬 GPS 位置啦。最厲害的是 iMyFone AnyTo 還可以客製化移動速度，模擬走路、騎腳踏車到開車速度通通沒問題。以寶可夢為例，平常自己開車的話，會被 App 抓包，但是用 iMyFone AnyTo 就可以順利模擬走路的速度啦～

寶可夢 改GPS

△ 第二個模式是 A - B - C 三點間的移動，基本上就是多一個停靠站而已，操作起來跟第一種模式沒什麼差別。

大家記得 GPS 模擬定位完畢之後，有可能會出現 GPS 還停留在模擬的位置的情況，這時候只要重新啟動手機就可以回到「真實」位置囉

iMyFone AnyTo

小編實測開啟寶可夢，用 iMyFone AnyTo 模擬 GPS 定位，真的可以實現不出門抓寶，而且在路途中可以隨時暫停。

iMyFone AnyTo

測完寶可夢之後，來測一下一直都很夯的交友軟體 Tinder 好了，一直都滑到一樣的面孔，也可以用 iMyFone AnyTo 來處理，交交歪國人也不錯 XD 先以紐約為目標~

Tinder跨國

左圖是原本還在台灣的定位，右圖切換到紐約之後，果然馬上就找到交換學生！

Tinder定位

雖然有找到紐附近的美國人，不過不知道是不是註冊的電話號碼國籍關係，找到的都是在國外的華人 XD 不過沒關係啦 ~ 至少把原本附近的人都掉了！到設定處查看一下，我的目前位置真的跑到紐約了～～以後想交哪裡的朋友，用 iMyFone AnyTo 一秒飛過去就可以了。

FB打卡定位

順便測試一下臉書打卡，現在如果你臉書出現在國外的打卡，肯定會成為眾好友的目光，iMyFone AnyTo 連臉書都成功瞞騙過關啦~

經過測試，寶可夢、交友軟體 Tinder、Facebook 等通通可以透過模擬 GPS 定位的方式，將手機 GPS 定位在任何你想去的地方，造成一種暫時的「假象」！大家趕快把握 iMyFone 五周年，將這款超好用的工具收下來吧！

https://tw.imyfone.com/ios-location-changer/

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