玩寶可夢需要虛擬 GPS 定位？或想模擬 Google Map 導航卻不想出門？還是你的 Google 定位被追蹤想要保持在對的位置？最近小編發現 MockGo 這款 iPhone 專用的 GPS 定位模擬器，原價超過 2400 元台幣，目前正推出限時免費活動，它是目前 iPhone 最強大的 GPS 模擬器之一，能夠讓你輕鬆切換 iPhone 的定位，到世界上任何一個位置，有需要的朋友別猶豫啦，趁免費期間收下吧～

進入 MockGo 限時免費頁面 ，輸入名稱與 Email 之後，就會收到 MockGo 序號＋載點囉，這次的序號都不一樣，請大家自行取得。

等個幾分鐘後到 Email 就可以看到序號、下載點囉，文章後面幫大家準備好 MockGo 載點囉，請先去安裝起來，Windows 及 Mac 通通支援～

執行下一步大法，就可以輕鬆完成安裝啦。

開啟 MockGo 之後，點擊右上方的 Register 啟用序號。

把剛剛 Email 裡面的序號貼上，按下綠色 Register 啟用。

看到上方訊息就代表啟用成功！這次提供的序號是 3 個月版本的授權，啟用成功後就能盡情使用啦。

MockGo 有幾個重點功能：



支援兩點間移動

支援多點移動

可自訂移動速度 ( 步行、騎車、開車 )

可隨時暫停再繼續移動

MockGo 功能非常強大，還可以自己匯入 GPX 檔來模擬定位，Windows 及 Mac 載點都準備在下面啦，各位趕緊收下這個超讚的大禮包吧。

https://www.foneazy.com/mockgo-iphone-gps-spoofer/

Windows 免安裝版：

MockGo 1.0.0.7z（GOOGLE下載）

MockGo 1.0.0.7z（1DRV下載）

MockGo 1.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）

MockGo 1.0.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：66.19 MB

Mac 版本：

mockgo 1.0.0.dmg（FONEAZY下載）

檔案大小：91.25 MB