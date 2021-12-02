VideoGo 萬用影片轉檔工具

有沒有好用的影音轉檔軟體？最近小編發現 iDealshare VideoGo 這款強大的工具，它是影片、音檔轉檔軟體，支援：MP4、FLV、AVI、MKV、WMV、3GP、MOV MXF VOB、AVCHD、WebM、WTV、DivX、Xvid、MPG 轉檔影片或音檔格式。此外，VideoGo 含能夠裁切影片，以消除上下黑邊或不需要的場景，也可以設定縮放模式為 16:9、4:3、全螢幕或保持原始，原價超過 1700 元新台幣，正在推出限時免費活動，現在可以領取「終身版序號」，現在領取永久免費用，拿到賺到，各位朋友趕緊跟著小編一起領起來吧。若你錯過限時免費，可以先用 Online Convert 這款線上轉檔工具來檔一下。

限時免費活動頁面：iDealshare VideoGo

iDealshare VideoGo

進入限時免費活動頁面後，輸入 Email 點擊 Continue > Get Code 就可以領取終身版序號。

萬用轉檔神器

送出 Email 後開啟收件夾，就可以看到 iDealshare VideoGo 終身版序號囉。

影片轉檔神器

 接著下載好 iDealshare VideoGo 安裝後並開啟，文章後方有放好載點來，去下載起來就可以安裝囉。開啟之後將剛剛領到的序號貼上，並輸入任意用戶名。

音樂轉檔神器

按下註冊以後，看到註冊成功訊息，就代表啟用完成囉。

影片轉檔免安裝

啟用完畢後就可以開始轉檔啦，基本上大部分的影片、音樂格式通通支援，可以說是萬用的影片轉檔工具，也有針對裝置螢幕尺寸、系統來分類的轉檔選項。以下為詳細的支援轉檔格式：

輸入影片格式：
轉換高畫質、3D 或標準畫質影片 - WTV、DVR-MS、WMV、ASF、ASX、AVI、DV、DV-AVI、DivX、Xvid、MKV、FLV、F4V、SWF、MXF、MVI、OGM、WebM、VP8、OGV、3GP、3G2、3GPP、3GPP2、MP4、MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MJPEG、MJPG、H.263。H.264, RM, RMVB, MOV, M4V, QT, VOB, DAT, 720p/1080p AVCHD, MTS, M2TS, M2T, TS, TOD, MOD, Apple ProRes, R3D, Fraps video, BIK, Flip movies, AMV, TRP 等。

輸出影片格式：
將影片轉換為標準畫質或高畫質 MP4、AVI、MKV、WMV、TS、Apple Prores、OGV、WebM、FLV、ASF、DV、Xvid、3GP、3GPP、3GPP2、DivX、MOV、H.264、MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、VOB、RMVB 等。

輸入音檔格式：
轉換 MP3、WAV、WMA、M4A、3GA、Apple Lossless ALAC、CAF、FLAC、OGG、M4B、MKA、AAC、AC3、DTS、RA、RAM、APE、AU、AUD、AIFF、AIF、AIFC、MPC、QCP、SHN、TTA、PCM、AMR、AWB、VOC、VOX、MPC 等音檔。

輸出音檔格式：
將影片或音檔轉換成 MP3、AC3、AAC、DTS、FLAC、OGG、APE、M4A、WMA、WAV、AIFF、RA、AU、MP2 等。

輸出圖片格式：
bmp、gif、jpeg、png

圖片轉檔神器

以下整理 iDealshare VideoGo 萬用轉檔工具的亮點給大家：

  • 專業易用的影片轉檔器 iDealshare VideoGo 能夠無損轉換無質量損失，還具有影片編輯功能
  • 將所有影片或電影文件轉換為標準或高畫質的熱門影片格式
  • 將影片、音樂影片轉換為音檔或將音檔轉換為其他音檔格
  • 將影片轉換為音檔或將音檔新增到影片中
  • 將影片轉換為 MP4、MOV 以便上傳到影片分享網站
  • 轉換影片以便在 iPad、iPhone、Android 裝置、三星 Galaxy、PSP、黑莓、Google Nexus、微軟 Surface、Xbox 等設備上播放
  • 編輯電影文件，如修剪、裁剪、合並、按章節分割、旋轉、壓縮影片、增加影片/音檔音量、新增字幕/效果/音軌/水印等。

https://www.idealshare.net/

免安裝版：
iDealshare VideoGo 6.5.0.7675.7z（GOOGLE下載）
iDealshare VideoGo 6.5.0.7675.7z（1DRV下載）
iDealshare VideoGo 6.5.0.7675.7z（MEDIAFIRE下載）
iDealshare VideoGo 6.5.0.7675.7z（RAPIDGATOR下載）
iDealshare VideoGo 6.5.0.7675.7z（MEGA下載）
檔案大小：16.61 MB

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