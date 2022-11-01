CryptBox

你以為電腦安裝防毒軟體就夠了嗎？想要隱藏電腦裡面的隱私檔案、機密檔案，不想被別人看到可以怎麼做？最近小編發現 Abelssoft CryptBox 加密軟體，採用 AES-256 演算法加密，能夠避免重要文件、檔案遭到惡意軟體影響，或是有不想讓人看到的老司機影片，也通通可以透過它隱藏起來，可以說是電腦版的保險箱，現在正推出限時免費活動，現在下載就能永久免費使用，趕快收藏下來吧！錯過限時免費活動的朋友，可以用 Wise Folder Hider 來代替。

隱藏電腦資料

這次的限時免費軟體領取相當簡單，直接到文末下載 CryptBox 安裝完就直接是完整版 (終身授權)，安裝完畢後開啟，點擊 Add Safe 來建立加密硬碟。

隱藏電腦文件

然後為硬碟輸入名稱 ，選擇你新建立的硬碟 A-Z 都可以自己選，最後選擇要儲存的路徑後按下 Next。

電腦檔案加密

然後輸入密碼，會來隱藏、開啟加密硬碟時，都需要輸入這組密碼，請務必要記得或寫下來避免忘記。

檔案加密碼

最後輸入你要建立的加密硬碟大小，預設是 2GB，你要存的檔案如果比較大，可以輸入大一點沒關係。最後選擇你的 icon 按下 Next。

隱藏資料夾

確認資料無誤後，點擊右下角 Create 開始建立加密硬碟。

Abelssoft CryptBox

建立完成後，就可以在主畫面看到我們的祕密硬碟囉。預設是關閉的，也就是說在電腦裡是隱藏狀態，點擊一下來開啟。

隱藏電腦文件<span id=" />

開啟前必須輸入密碼。

CryptBox

開啟後就可以在我的電腦看到剛剛建立的「本機磁碟 E」囉，接下來就把不想讓別人看到的祕密檔案儲存進去吧，儲存完畢後再回到 CryptBox 點擊 Close 就可以隱藏硬碟啦！連結小編放在下面，趕快去下載起來，機密檔案這樣藏沒人會發現啦！

https://www.abelssoft.de/en/windows/security-privacy/cryptbox#about

安裝版：
CryptBox 2022 FullVersion.exe（GOOGLE下載）
CryptBox 2022 FullVersion.exe（1DRV下載）
CryptBox 2022 FullVersion.exe（MEDIAFIRE下載）
CryptBox 2022 FullVersion.exe（RAPIDGATOR下載）
CryptBox 2022 FullVersion.exe（MEGA下載）
檔案大小：8.56 MB

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