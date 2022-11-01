下載 Google Drive 遇到「很抱歉，您目前無法查看或下載這個檔案。」要等 24 小時候才能下載該怎麼辦？今天小編要來跟大家分享這個小技巧，可以輕鬆繞過 Google Drive 下載流量、瀏覽次數等限制。為什麼今天會來分享這個方法呢？因為之前透過建立副本的方式就能破解，不過目前此 Bug 已經被 Google 雲端硬碟修復，就用今天這個全新的小技巧來取代之前那個已經不能用的方法吧。

常在網路上下載檔案的朋友一定會發現，熱門的載點，如果是透過 Google Drive 分享，就會出現「很抱歉，您目前無法查看或下載這個檔案。」，原因是有太多人下載該檔案，已經超過 Google 的流量限制，需要等待 24 小時候才能下載。

有沒有辦法可以破解此限制呢？有的，跟著小編這樣做，讓你不用等 24 小時就能馬上下載。

首先進入你要下載的 Google 雲端硬碟檔案頁面，點集右上角的 ... 展開選單，按下「加上星號」。

然後回到自己的 Google 雲端硬碟，按下右鍵選擇「新資料夾」，來建立一個新的資料夾，新資料夾預設名稱為「未命名資料夾」，要不要重新命名都沒關係，不影響操作。

接著點擊左側「已加星號」，就可以在右邊看到剛剛我們無法下載的檔案。

將此檔案拖曳到剛剛我們建立的資料夾中。

最後右鍵點擊剛剛建立的資料夾，然後找到「下載」就完成囉。不知道這個漏洞什麼時候又會被 Google 修正，但目前還是可用的，如果你目前遇到無法下載檔案的話，就用這個方法試試吧！