Google Drive 很多人都有使用，若是要方便檔案存取，安裝 Google Drive 官方工具同步檔案是最方便的，但是不一定每個人都想要安裝同步工具，那如何透過電腦存取檔案呢？除了網頁版之外，可以使用 Skyfiles 電腦版 Google Drive 檔案總管工具，操作方式就是檔案總管，更替你分類好了最近存取檔案、別人分享的檔案、星號檔案與各種文書文件類型的存取，使用上我覺得比網頁版更方便，這是推薦大家可以使用的工具。

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now Skyfiles 4.0 就能下載的活動的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內有 Skyfiles 的安裝檔案，還有這次的活動序號，安裝版必須要限時免費內安裝，免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter license key。

△ 貼上剛剛所取得的活動序號，點選 License 之後應該就能順利註冊成功。

△ 透過瀏覽器登入 Google 帳號之後，就可以順利取用 Google Drive 當中的檔案，使用方式就類似檔案總管，相信大家都可以很快上手唷！

https://www.skyfiles.net/

免安裝版：

Skyfiles 4.0.7z（GOOGLE下載）

Skyfiles 4.0.7z（1DRV下載）

Skyfiles 4.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Skyfiles 4.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Skyfiles 4.0.7z（MEGA下載）

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