Google 陸續語音助理中文版陸續開放更新，將手機上的 Google APP 更新到最新版，就可以使用中文版的 Google 語音助理，相信之前有使用英文版的用戶，會非常熟悉 Google 語音助理的功能，包含：設定鬧鐘、設定提醒、終極密碼、計算、啟動 YouTube、導航、問問題、查詢天氣等，這些功能全面中文化，台灣列為首波接收更新地區，中文化玩起來就是特別順暢，這邊也幫大家整理了 Google 語音助理大部分的功能，大家趕緊拿起手機玩玩助理吧（誤），是 Google 語音助理啦！
逗我笑
△ 長按首頁鍵就可以叫出 Google 助理，與 Siri 一樣有說笑話的功能，預設指令是「逗我笑」，上圖就是 Google 語音助理中文版講的笑話，我個人覺得有些滿冷的ＸＤ 但是聲音是女聲，我覺得這點很可以～
鬧鐘與天氣
△ 預設指令幫我設定...的鬧鐘、天氣資訊，辨識度非常高！雖然之前 OK, Google 的辨識率就不錯高啦～
導航與音樂播放
△ 導航當然是搭配 Google 地圖啟動，音樂可以搭配使用的 APP 有 Spotify、Google 音樂等。
計時與算數
△ 計時與算數都是生活中實用的功能，說一段話就可以解決，預設指令計時 X 分鐘（秒、小時），計算則是搭配簡單的四則運算就可完成，計算在中文化後最有感覺，因為這光是想英文怎麼說，還不如直接按計算機比較快 XD
打電話與傳簡訊
△ 預設指令打電話給 XXX （要與通訊錄聯絡人裡面的人名一樣）、傳簡訊則是傳訊息給 XXX，同樣要是通訊錄裡面的聯絡人～
食物熱量查詢與開關藍芽及 WIFI
△ 查熱量這項功能我實在是太喜愛了，對於有在做體重控制的人，簡直是個天堂功能，不到幾秒鐘的時間就能查到這個食物的熱量啦！以前唸英文，光是個食物名稱查字典就要要人命啦～還有開關藍牙 Wi-Fi 不必動手，可以幫大家省下不少時間。
運動比賽及最近地點查詢
△ 不得不說這兩樣都是我很常使用的功能，NBA、MLB 等國際比賽比數賽程查詢通通沒問題，查詢最近的餐廳、加油站、景點、廁所等，都是一句話就能解決的事～
股票及讀數
△ 相信對股民來說，這也是使用頻率很高的功能，從 1 數到 10 的話...也許小朋友玩鬼抓人可以派得上用場（摸地數十）！？
隨機猜數
△ 這有點類似終極密碼的概念，雖然看起來沒什麼，在某些需要抽籤的場合，是非常實用的。以上就是幫大家整理出更新後的 Google Assistant 語音助理中文版，比生活中較常用的功能與指令，大家趕緊更新自己的手機，體驗 Google 中文語音主助理的樂趣吧！
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