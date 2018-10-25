小米 MIX 3 北京正式發佈售價人民幣 3299 元起，特殊滑蓋設計，拍照 DxO 評全球第 3！

2018-10-25 16:16:47 9M87
小米MIX3

小米 MIX 3 於 10 月 25 日在北京故宮正式發佈，搭載 6.39 吋 19.5:9 三星 AMOLED 螢幕，屏佔比高達 93.4%、1200 萬後置旗艦雙攝模組，拍照評測網站 DxOMark 得到了總分 103 分高分位居全球第三、新增獨立 AI 鍵，小米 MIX 3 最大亮點「磁力滑蓋」設計，在高屏佔比的前提下，讓自拍鏡頭也能有 2400 萬＋200 萬畫素的雙鏡頭配置，首次搭配 10GB 超大記憶體，售價人民幣 3299 元起，於 11 月 1 日起正式上市。


小米MIX3
△ 小米 MIX 3 採用四曲面陶瓷機身，顏色有：翡翠色、寶石藍，還與北京故宮博物院推出聯名特別版，首次搭配最大記憶體 10GB。

小米MIX3

△ 小米 MIX 3 螢幕採用 6.39 吋 19.5:9 三星 AMOLED 螢幕，擁有 93.4% 的高屏佔比。

磁力式滑蓋

小米MIX3

△ 滑蓋式設計的小米 MIX 3，能在保持高屏佔比的前提下，還能保有前置 2400 萬＋200 萬雙攝配置！

小米MIX3

△ 小米 MIX 3 像經典滑蓋手機一樣，支援滑蓋接聽，還可以在滑動時調出工具抽屜設定捷徑。也可以自訂叫出任意 APP，滑動螢幕可以即時跳轉！玩遊戲時，滑動螢幕可以啟動遊戲助手，不管要一鍵截圖、錄製螢幕、勿擾模式等方便的應用，甚至可以在遊戲中回覆訊息。

小米MIX3

△ 小米 MIX 3 磁動力滑軌採用被稱為「磁王」的釹鐵硼永磁鐵，滑蓋壽命可達 30 萬次，遠高於普通彈簧滑蓋手機只有 10 萬次的壽命，有新一代「解壓神器」的潛力，滑開及闔上時，還能設定出場 BGM 音效，例如寶劍出鞘等魔性音效！

前後旗艦雙攝 DxOMark 拍照全球前三

小米MIX3

△ 小米 MIX 3 採用小米 8 相同的 1200 萬前後旗艦雙攝硬體模組，後置鏡頭採用 SONY IMX363 感測器，支援 Dual PD 極速對焦、1.4um 大像素夜拍更清晰，拍照經過小米工程師獨家調教，拍照分數獲得 DxOMark 108 高分，總分 103 分，排平位居全球第三！

黑科技手持夜拍

小米MIX3 規格

△ 夜晚拍攝時，鏡頭進光量低、快門速度慢、容易震度的缺點，小米 MIX 3 採用 8 項黑科技：AI 智慧測光、多重長曝光、硬體多維多幀降噪、四軸光學防手震及 AI 防手震自動校準等，打造了手持超級夜景功能，提升極大夜拍的成片率。此外小米也支援 960 幀慢動作攝影。

新增獨立 AI 鍵

小米MIX3功能

△ 新增獨立的 AI 鍵，使用者可以不用叫出「小愛同學」的關鍵字，就能直接啟用 AI 功能。

超級聽筒模式

小米MIX3

△ 音量鍵及電源鍵，在通話中，如果感覺音量已經滿格還是聽不清楚，可以再按一次音量鍵，啟動「超級聽筒模式」，音量可再提升約 27%，保證在吵雜的環境，也能聽清楚來電內容。

小米MIX3價格

△ 採用 USB Type-C 充電埠，相較前代產品，充電功率提升 30%。

小米MIX3價格

小米MIX3

△ 指紋辨識在機身背後中央。

小米MIX3台灣

△ 小米 MIX 3 全系列，隨盒附贈 10W 無線快速充電座！

小米 MIX 3 最高可選擇 10GB 超大記憶體＋256GB 儲存頂規配置，11 月 1 日 10 點正式開賣，6GB＋128GB 版本售價人民幣 3299 元，8GB+128GB 人民幣 3599 元，8GB+256GB 人民幣 3999 元，10GB+256GB 北京故宮博物院特別版售價人民幣 3999 元！台灣目前售價尚未公告，等待發表會後才會公告。

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