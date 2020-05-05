DeepL

一想到翻譯，你第一個想到的是 Google 翻譯嗎？今天小編要來跟大家分享一款線上翻譯工具 DeepL，這款翻譯工具來自德國開發團隊，主要特色是透過人工智慧進行翻譯，比起 Google 翻譯或其它翻譯軟體，翻譯出的譯文能夠更加自然、更貼近人說的語言，若你覺得 Google 翻譯常常讓你看不懂，可以試試這款 DeepL。你也可以參考：Excel 可以用 Google 翻譯公式！支援超過 100 種語言！

DeepL

進入 DeepL 首頁後，與一般翻譯界面差不多，左邊貼上原文，右邊則是譯文。在原文區域又下方有個翻譯文檔，能夠上傳 Word、PPT 文件進行翻譯。

DeepL

原文支援大部分的歐系語言，總共能夠翻譯中文、英文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、義大利文、荷蘭文、波蘭文、俄文、日文等 11 種語言。

翻譯軟體推薦

與原文一樣，譯文處同樣能夠翻譯 11 種語言。

DeepL

這裡小編截取一段來自 CNN 新聞的片段，來嘗試一下 DeepL 的翻譯是否真的能夠更加自然、流暢，以下是 DeepL 所翻譯的結果：

紐約市的一位醫生說："我們最終迎來了第一個陽性的病人--這時，一切都鬆了口氣。這位醫生出於對自己工作的擔憂，在匿名的情況下接受了CNN的採訪，他描述說，醫院對大約兩週前開始的Covid-19患者的湧入毫無準備---這已經使醫院的資源捉襟見肘，導致重症患者人數超過了呼吸機。"我們沒有機器，沒有床位，"醫生說。"想到我們在紐約市就發生了這種情況，"他補充說。 "這就像第三世界國家類型的場景。這讓人心驚肉跳。"

翻譯軟體

以同樣一段譯文，來比對一下 Google 翻譯的結果：

我們最終得到了第一批陽性患者-那時一切都破了，”紐約市一位醫生說。這名醫生出於對自己工作的擔憂而在不願透露姓名的情況下與CNN進行了交談，他描述了一家醫院，該醫院為大約兩週前開始的Covid-19病人湧入而沒有做好充分的準備-這已經使醫院的資源變得稀疏， 導致重病患者超過呼吸機。醫生說：“我們沒有機器，我們沒有床。”他補充說：“以為我們在紐約市，而且這種情況正在發生。” “這就像第三世界國家的情景。這令人振奮。”

線上翻譯工具

翻譯的結果可直接以連結的方式分享給朋友。

這邊若我們只單純看譯文結果的話，的確是 DeepL 閱讀起來比較通順，且比較能夠理解文意，一些使用的詞彙、語句在此次的比較下 DeepL 真的讓人感到驚艷，我想下次需要翻譯時，能夠事先將 DeepL 儲存在我的最愛中，有需要的時候就可以將它召喚出來使用啦！

DeepL 線上翻譯工具：https://www.deepl.com/translator

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