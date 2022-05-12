免費英文字體

你有用過能自己改造的字體嗎？最近 Google 推出的 Roboto Flex 英文字體就主打這個功能！它是以 Roboto 為基礎升級的字體，只要調整參數，就能夠產生屬於你個人風格的字體，粗細、大小已經不夠看，Roboto Flex 甚至能細微到英文字母的頭部線條長度、底部線條長度、小寫字母長寬等通通能調整，如果你還沒嘗試過，趕快來試試這款能夠自己設計的字體吧！

免費英文字體

進入 Google Font 頁面後，就可以看到已經調整好風格的 Roboto Flex 字體，點擊右側的 Select Style 就能直接下載已經設定好的字體模樣。

免費英文字型

想要自己動手設計字體？點擊上方的 Type Tester 就可以開始自己決定字體的模樣，左側是調整欄，有一大堆的參數可以自己調整，每一項都影響字體的細微變化，能夠調整的參數非常多，例如：字重、寬度、傾斜角度、上升高度、橫向筆畫寬度、下降高度、數字高度、外框線粗度、大/小寫字高度、細筆畫程度等。

英文字體下載

調整拉桿之後，在右側都可以看到即時的調整效果。

Google font

調整完畢後，點擊 Select Styles 就可以看到 Downlaod All 下載點啦，也可以用程式碼的方式來分享。

Roboto Flex

授權方面，Roboto Flex 採用 Open Font 授權，基本上是能夠免費商業使用的，像是用在產品、專案、印刷品等通通可以。小編將連結放在下方，趕快去 DIY 一個自己看得順眼的字體吧！

下載：
Roboto Flex

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