X2Mate 最好的免費 Youtube 影片下載器，電腦手機都可用！還支援下載 FB 影片！

喜歡觀看 YouTube 影片的你，想收藏影片卻找不到好的下載工具嗎？那麼這款 X2Mate 免費 Youtube 影片下載器正符合你的需求！X2Mate 是一款免費線上工具，操作很簡單，只要將任何一部 YouTube 影片網址，貼到網站中就可以任意轉為的 MP3 及 MP4 影音格式，此外，X2Mate 網站除了可以下載 Youtube 影片外，還可以下載 Facebook 影片，有興趣的朋友趕緊收下吧！更多 Youtube 影片下載工具，可參考這篇：FLVTOCOM 無廣告 YouTube 影片下載工具！

X2Mate 網站使用說明

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進到 X2Mate 網站後，可將你要轉換為 MP3 或 MP4 的 YouTube 影片網址複製貼到網站上，並點擊「下載」按鈕。

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接著你就可以開始選擇你要的影音下載格式，共支援 MP3、OGG、3GP、MP4 四種，選好後就可點選「Get link」進行下一步。

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接著點選「下載」按鈕，就能將影片下載到電腦中保存囉！（手機也可以）

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此外，點選網站右上角的「☰」功能選單，可以點擊「Facebook Downloader」開啟 FB 影片下載器。

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操作方式跟下載 YouTube 影片一樣，貼上 FB 影片網址後，便可選擇 MP4 SD 或 MP4 HD 兩種影片格式。

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若你點選「下載 HD+」的話，則可以清楚看到影片下載的解析度，以及多了 MP3 讓你做選擇喔！對於想收藏 YouTube 或 FB 影片的朋友，趕緊點擊下方連結，前往 X2Mate 網站下載吧！

X2Mate：https://x2mate.com/zh-tw

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