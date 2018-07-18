下載 Facebook 影片大家都如何下載呢？其實依靠線上工具就可以輕鬆下載囉，之前分享過 Mydowndown 線上影片下載工具，今天再與大家分享另外一個方便的線上下載工具「FBVideo」，基本上與大多數的影片下載方式一樣非常容易，而且 FBVideo 還提供了 Chrome 擴充程式給用量大的各位，可以直接申裝「Download HD」快速儲存自己喜歡的影片，下載 HD 格式也沒問題，而且沒有其它任何限制！一起來看看如何使用這個簡單、方便的工具吧～
△ 第二個步驟，選擇影片畫質，FBVideo 支援 HD 畫質下載，選擇完下載的畫質之後，按下旁邊小小的 Download 就可以囉，下載後的影片格式是大家常用的 MP4 檔！
△ 另外 FBVideo 也支援 Chrome 擴充程式，如果你的 Facebook 影片下載用量大，直接安裝它們家提供的 Chrome 擴充會比較適合，因為可以省下複製貼上網址的時間，開啟臉書後，下載鍵會直接出現在影片的下方，一樣有畫質可以選擇，真正達到一鍵下載、快速下載多部影片！這絕對是我看過下載 Facebook 影片最快、最直接的方式之一！
比起 YouTube，雖然 Facebook 影片搜尋結果沒有這麼精確，Facebook 看到的影片多是看到朋友，或是追蹤的粉絲專頁而來，但是 Facebook 的影片卻比較生活化一些，也有一些像病毒式快速擴散的影片，都是一滑過去，下一秒就不確定找不找的，如果有個工具可以讓我們一眼看到影片，就可以馬上下載收藏的話，那就太方便啦，而 FBVideo 就是其中一個！
FBVideo：這邊請
FBVideo Chrome 擴充程式：FBVideo Downloader
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