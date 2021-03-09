如何收藏在 TikTol 裡看到的影片呢？最近短影片的風潮崛起，如何下載 TikTok 影片最近是滿多人詢問的問題，雖然已經有許多線上下載工具，不過有些下載下來才發現有浮水印，甚至需要付費才能移除浮水印，小編今天替大家篩選到一個「無浮水印」下載 TikTok 影片的線上工具「TikTokFull」，除了影片外，它甚至還能下載 MP3 音檔，常看 TikTok 的朋友請把這款影片下載工具收下囉。

在 TikTok 看到喜愛的影片後，常常看到有人分享的影片有 TikTok 的浮水印。

要如何用 TikTokFull 下載無浮水印的影片呢？按下旁邊的分享按鈕，將影片連結複製下來。

然後回到 TikTokFull 首頁，將影片連結貼上，按下 Download 即可下載影片。除了複製影片連結外，你也可以透過輸入 @ 加上 TikTok 使用者名稱的方式，來下載該使用者上傳的影片。

除了 Tiktok 連結外，TikTokFull 也支援 Facebook 影片下載、Youtube 影片下載及 Pinterest 影片下載。

TikTokFull 讀取到影片連結後，就會出現載點囉！無 TikTok 浮水印的影片就能夠這樣輕鬆取得啦，下載後確認一下，沒有 Tiktok 浮水印的影片下載成功～連結放在下面，有需要的話趕快收藏起來囉。

傳送門：TikTokFull