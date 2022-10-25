Freemake

每次要下載 YouTube、FB 影片下載器找半天？還點到一堆廣告？讓小編來推薦你這款 Freemake 推出的 Free Video Downloader 影片下載器，免安裝打開網頁就能下載影片，支援 1 萬個網站影片下載，像是台灣人常用的 FB、YouTube 都沒問題，就連老司機常去的 P 站也能下載，格式的部分 MP3、MP4 通通支援，如果你需要更多功能，也有桌面版軟體，輸出的格式更多元、下載畫質更高，有需要的可以收下，以後需要下載影片就不用花時間找工具啦。另外 Freemake 也有推出影片轉檔軟體，歡迎大家一起收下。

Freemake

使用方法非常簡單，進入網站首頁後，貼上影片網址就可以囉，下載的方式比較特殊一點，首次點擊 Download Now 會被強迫下載它們家的桌面版軟體，不要的可以按取消。第二次之後按下 Download Now 就會下載影片了。

MP4 下載

支援的網站根據官方說法超過 1 萬個，常見支援的網站有：YouTube、Facebook、Vevo、Dailymotion、Vimeo、Metacafe、Veoh、Break、Stupidvideos、LiveLeak、Photobucket、Nicovideo.jp、MyVideo.de、Pornhub 等。網頁版的格式支援 MP3 和 MP4，畫質最高到 720P 而已，桌面版軟體可以支援到比較高，等等下面會分享。

Freemake

小編實測 YouTube 和 YouTube 都能下載，下載方式有些微不同，YT 點完下載按鈕就能直接下載，FB 按下去後會跳轉到下圖頁面。

FB 影片下載

看到此頁面後，點擊右下角展開選單，按下下載按鈕就能儲存影片囉，比 YouTube 多一個步驟。

影片下載器

小編實測 Instagram 影片的話沒辦法透過這個工具下載，有需要的話可以參考本站分享過的 IG 影片下載器

線上影片下載器

如果是使用它們家的桌面版軟體，就有更高的畫質可以選擇，官網宣稱可以下載到 4K 影片，不過小編實際測試最高只有 1080P，但也是足夠用啦。

AVI 影片下載

網頁版只有 MP4 和 MP3 格式，如果需要其他影音格式，桌面版支援 AVI、MKV、iPod、iPhone、iPad、PSP、Android 等，小編將網頁版網址、桌面版的下載連結通通放在下面，請根據自己的需求收藏起來吧！

https://www.freemake.com/tw/free_video_downloader/

下載：
Free Video Downloader

Freemake Free Video Downloader 線上影片下載器，支援超過 1 萬個影音網站完全免費下載 相關文章

訪客留言

Freemake Free Video Downloader 線上影片下載器，支援超過 1 萬個影音網站完全免費下載 參考資料

推薦10+ 個免費好用的YouTube 下載影片網站【Youtube轉 ...
本文收錄YouTube 下載工具和音樂下載平台，彙整免費、免註冊、免安裝的工具網站，還能下載最高4K畫質MP4 影音檔和MP3 音樂檔案方法，除了YouTube 下載外， ...
【Video Downloader】免費線上影片下載器，支援TikTokFB ...
2022年4月8日 — ByClick Downloader 是一套全方位影音下載工具，可以從YouTube、Instagram、TikTok 等熱門影音平台下載影片或音樂（支援26 種平台）， ...
14 款最佳 YouTube 影片下載工具、軟體推薦清單！2021 年最新 - ...
YouTube 上有非常多優質影片，也因此有些影片你一定會想下載下來收藏，或是你的行動網路沒吃到飽，想存在手機裡離線看，雖然升級成 YouTube Premium 會員就能解決，但不是每一個人都有這預算，因此這篇就整理目前市面上最棒的 14 款 YouTube 影片下載工具，免費線上網站、軟體都有 。
6 款最佳網路影片下載工具推薦清單！YouTube、抖音等都支援
2022年4月7日 — 1. ByClick Downloader · 2. SnapDownloader · 3. Video DownloadHelper · 4. 4K Video Downloader · 5. Freemake Video Downloader · 6. youtube-dl.
8 個最佳 FB 影片下載線上工具推薦、教學！免安裝，2021 年最新 ...
8 個最佳 Facebook 影片下載線上工具. 1. Byclick Downloader. Byclick Downloader 是一個非常好用的 Windows 影片、音樂下載軟體，支援 Facebook、YouTube 等熱門網站，複製網址之後它就會自動分析並跳出下載視窗，一鍵輕鬆完成，而且下載的 Facebook 影片還是最高畫質，連 1080p 都 ...
【YouTube轉換器】10種超好用YouTube轉MP3工具推薦 ...
2022年9月26日 — MediaHuman YouTube to MP3 Converter · 各種主流音檔格式間互相轉換，且支援批次與無損音樂轉檔 · 支援轉換iTunes播放列表中的歌曲 · 從影片中擷取音軌 ...
6 個免費超好用的YouTube Free Downloader 推薦（免安裝）！
推薦閱讀：ByClick Downloader 評價，支援8K YouTube影片下载！ ... HitPaw Video Converter 其實支援超過1 萬個影音網站的影音檔案下載，而它內置的影音轉檔器支援 ...
網路影片下載工具《Freemake Video Downloader》支援Youtube、 ...
安裝完Freemake Video Downloader之後，去youtube或facebook等影片頁面，複製影片網址下來。. 開啟Freemake Video Downloader，點擊「貼上URL」。. 畫面上會出現我們所複製的網址影片下載，然後跳出選擇，可以選擇要下載的品質，下載的動作可以直接下載或是再轉成其它格式 ...
下載Youtube影片| Mydowndown(買噹噹)影片下載工具
Mydowndown 是一個線上下載Facebook, Youtube, Dailymotion, Twitter, Tumblr, Instagram, Vimeo, Xuite影片的小 ... 亦支援私人facebook影片的取得, 輕鬆download影片.
4個YouTube轉MP3的免費網站，也可以下載影片 - IT大叔
網路上雖然有不少YouTube轉MP3的軟體，但其實YouTube轉MP3並不一定要安裝軟體喔！越來越多軟體都已經逐漸雲端化，關於YouTube轉MP3的更是不在少數；這邊就來介紹幾個免費網站，直接在線上就能完成YouTube轉MP3的工作，也就是說在手機或平板上操作也沒問題。