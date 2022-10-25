每次要下載 YouTube、FB 影片下載器找半天？還點到一堆廣告？讓小編來推薦你這款 Freemake 推出的 Free Video Downloader 影片下載器，免安裝打開網頁就能下載影片，支援 1 萬個網站影片下載，像是台灣人常用的 FB、YouTube 都沒問題，就連老司機常去的 P 站也能下載，格式的部分 MP3、MP4 通通支援，如果你需要更多功能，也有桌面版軟體，輸出的格式更多元、下載畫質更高，有需要的可以收下，以後需要下載影片就不用花時間找工具啦。另外 Freemake 也有推出影片轉檔軟體，歡迎大家一起收下。

使用方法非常簡單，進入網站首頁後，貼上影片網址就可以囉，下載的方式比較特殊一點，首次點擊 Download Now 會被強迫下載它們家的桌面版軟體，不要的可以按取消。第二次之後按下 Download Now 就會下載影片了。

支援的網站根據官方說法超過 1 萬個，常見支援的網站有：YouTube、Facebook、Vevo、Dailymotion、Vimeo、Metacafe、Veoh、Break、Stupidvideos、LiveLeak、Photobucket、Nicovideo.jp、MyVideo.de、Pornhub 等。網頁版的格式支援 MP3 和 MP4，畫質最高到 720P 而已，桌面版軟體可以支援到比較高，等等下面會分享。

小編實測 YouTube 和 YouTube 都能下載，下載方式有些微不同，YT 點完下載按鈕就能直接下載，FB 按下去後會跳轉到下圖頁面。

看到此頁面後，點擊右下角展開選單，按下下載按鈕就能儲存影片囉，比 YouTube 多一個步驟。

小編實測 Instagram 影片的話沒辦法透過這個工具下載，有需要的話可以參考本站分享過的 IG 影片下載器。

如果是使用它們家的桌面版軟體，就有更高的畫質可以選擇，官網宣稱可以下載到 4K 影片，不過小編實際測試最高只有 1080P，但也是足夠用啦。

網頁版只有 MP4 和 MP3 格式，如果需要其他影音格式，桌面版支援 AVI、MKV、iPod、iPhone、iPad、PSP、Android 等，小編將網頁版網址、桌面版的下載連結通通放在下面，請根據自己的需求收藏起來吧！

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