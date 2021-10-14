Instagram 電腦版的美照及影片如何快速下載？交給 StoriesIG 線上 IG 照片影片下載工具幫你搞定吧！StoriesIG 是一個免費線上 IG 下載工具，操作相當簡單，只要將 IG 電腦版中的照片/影片連結或 ID 進行複製，貼到 StoriesIG 網站上，就能立即下載 IG 上任何的照片與影片，且網站無使用上限免註冊，直接開啟就能使用，喜歡收藏 IG 上的美照或有趣影片的朋友，趕緊收下吧！更多不錯的 IG 下載工具，可參考這篇：iGram 免費 IG 圖片下載器！

StoriesIG 網站使用介紹

當我們進到 StoriesIG 網站後，便可貼上你複製好的 IG 貼文連結或 ID，就可按下「Search」進行搜尋。

不到幾秒，網站便會很快的在下方幫你搜出該 IG 的用戶所有貼文，點擊照片或影片下方的「Download」鍵，便可直接儲存到電腦中。

另外，你也可以點選 STORIES、HIGHLIGHTS、IGTV、REELS 來查看限動影片。

但是在 StoriesIG 網站中，我們只能觀看 STORIES 的影片，其他 Highlights、IGTV、REELS 及貼文只能單看圖片，不能點開預覽，這點小編覺得有點可惜，不過對於喜歡收藏 IG 美照或有趣影片的朋友，這個 StoriesIG 是真的挺好用的，快點擊下方連結去試試吧！

StoriesIG：https://storiesig.info/en/