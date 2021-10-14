StoriesIG 超方便的 IG 圖片影片下載工具！網址/ID 貼上就能一鍵下載！

Instagram 電腦版的美照及影片如何快速下載？交給 StoriesIG 線上 IG 照片影片下載工具幫你搞定吧！StoriesIG 是一個免費線上 IG 下載工具，操作相當簡單，只要將 IG 電腦版中的照片/影片連結或 ID 進行複製，貼到 StoriesIG 網站上，就能立即下載 IG 上任何的照片與影片，且網站無使用上限免註冊，直接開啟就能使用，喜歡收藏 IG 上的美照或有趣影片的朋友，趕緊收下吧！更多不錯的 IG 下載工具，可參考這篇：iGram 免費 IG 圖片下載器！

StoriesIG 網站使用介紹

StoriesIG 超方便的 IG 圖片影片下載工具！網址/ID 貼上就能一鍵下載！

當我們進到 StoriesIG 網站後，便可貼上你複製好的 IG 貼文連結或 ID，就可按下「Search」進行搜尋。

StoriesIG 超方便的 IG 圖片影片下載工具！網址/ID 貼上就能一鍵下載！

不到幾秒，網站便會很快的在下方幫你搜出該 IG 的用戶所有貼文，點擊照片或影片下方的「Download」鍵，便可直接儲存到電腦中。

StoriesIG 超方便的 IG 圖片影片下載工具！網址/ID 貼上就能一鍵下載！

另外，你也可以點選 STORIES、HIGHLIGHTS、IGTV、REELS 來查看限動影片。

StoriesIG 超方便的 IG 圖片影片下載工具！網址/ID 貼上就能一鍵下載！

但是在 StoriesIG 網站中，我們只能觀看 STORIES 的影片，其他 Highlights、IGTV、REELS 及貼文只能單看圖片，不能點開預覽，這點小編覺得有點可惜，不過對於喜歡收藏 IG 美照或有趣影片的朋友，這個 StoriesIG 是真的挺好用的，快點擊下方連結去試試吧！

StoriesIG：https://storiesig.info/en/

StoriesIG 超方便的 IG 照片影片下載工具！把網址 / ID 貼上就能依鍵下載！ 相關文章

訪客留言

StoriesIG 超方便的 IG 照片影片下載工具！把網址 / ID 貼上就能依鍵下載！ 參考資料

StoriesIG 匿名觀看Instagram 限時動態，輕鬆下載照片、IGTV
2021年9月24日 — StoriesIG 是一個線上Instagram 檢視＆下載工具，這項服務完全免費且沒有大量廣告，能讓使用 ... 也能複製IG 貼文連結到網站貼上即可儲存照片或影片， ...
KeepPost 下載IG 相片影片線上工具，以貼文網址保存內容
本文要介紹「KeepPost」是很方便的Instagram 相片影片、IGTV 和Reels（連續短片）下載工具，只要複製貼文網址，開啟KeepPost 貼上，點選「下載」按鈕就能獲取檔案鏈結 ...
如何召喚出 IG 打字機字體？4 個解鎖方法大公開 | 綠色工廠 - Easylife
2020/7/12 · IG 限動打字機字體怎麼打？4 個小撇步叫出隱藏版字體，IG 字體不見,IG 字體更新,IG 新字體,IG 新字體沒有,IG打字機字體為什麼我的 Instagram 沒有打字機新字體？我自己的 IG 追蹤網美清單中，有許多人都在現實動態上放上了新字體，但是打開自已的 IG 後卻怎麼也找 ...
一鍵下載別人所有IG 影片＆限時動態！ | 科技兔 - Po3C
IG限時下載影片,在Instagram（ IG）上，常常會看到別人的IG影片，無論是IGTV，還是限時動態上的影片， ... 交給這款KeepPost 線上IG 照片/影片下載器就對啦！
ig 下載限時 - Artport
方法二： 使用zasasa下載限時動態照片、影片. 使用方法很簡單，只要貼上要下載的那個人的IG網址: https://www.instagram.com/那個人的ID/ ，然後按download 就可以囉！
Instagram下載 - 免費資源網路社群
其實網路上有不少IG 下載工具，像是Instasave、Instaoffline 都能下載IG 相片影片和IGTV；如果想要保存限時動態，Storiesig 可以在輸入使用者ID 後匿名瀏覽限動或是 ...
如何在 IG 限時動態放上多張照片？兩招小技巧教學 | 綠色工廠
2020/8/18 · IG 必學！限時動態多張照片的小技巧，IG限時動態多張照片,Instagram,Instagram限時動態,ig限時動態多張照片ios,ig限時動態多張照片教學最近身邊的女性朋友都會問我，要如何在 IG 限時動態中發佈多張照片？Instagram 限時動態是主要吸引現代年輕人主要因素，可以透 ...
icon 圖示免費下載！介面設計師用得到的9個免費圖庫
2015/3/15 · 回到總整理目錄：[年度精選] 辦公室裡一定用得上的100種免費資源下載 在電腦玩物寫完「向量圖庫免費下載！設計師一定要知道的五個專業圖庫」一文後，我發現這些向量圖庫裡有一個很大的類別是關於 ICON 圖示的使用，於是，便開始研究工作上用得到的更進階 ICON 圖示 ...
JuxtaposeJS 輕鬆插入「比對」照片、地圖的網頁特效，報導、科普、教學文必備
2018/11/30 · 製作過程中，先輸入左方圖片的網址，再貼上右方圖片的網址。你可以把圖檔上傳到 Dropbox 獲得網址，或是上傳到任何可以獲得圖片網址的空間。 在[ Label ]處填寫圖片說明，例如這是 2008 年的士林夜市，這是 2016 年的士林夜市。到時候圖片上方會顯示 ...
Instagram 官方電腦版軟體下載，支援 Windows 10 桌面但未完美
2016/10/14 · 下載後，就能在「 Windows 10 開始功能表」找到最新的 Instagram 電腦版 App 啟動。 「 Instagram 」的電腦版軟體運作很流暢，雖然我的 PC 不是觸控螢幕，也沒有相機，所以無法啟動上傳與修圖功能，但還是可以用「和 App 版一樣」的功能瀏覽與搜尋照片，這一點比之 ...