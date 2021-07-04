IG 網站上的照片、影片如何下載？就讓這款 iGram免費線上下載器幫你搞定吧！iGram 是一個免費線上工具，可幫你輕鬆下載 Instagram 上的照片、影片以及 IGTV，除此之外，iGram 也能在任何裝置上做使用，例如桌上型電腦手機或平板電腦都可以，你只要貼上 Instagram 照片、影片的貼文連結就能夠一鍵輕鬆下載，且照片會有三種畫質讓你挑選，有需要的朋友快將這款工具收下吧！更多好用的下載 IG 照片、影片工具，請參考這篇：9 款好用的 IG 照片下載工具！

iGram 網站使用說明

進到 iGram 網站後，你便可得知 iGram 是一個專門下載 Instagram 照片、影片以及 IGTV 的網站。

接著我們便可前往 Instagram 網站，點選你要下載圖片的貼文，點選「...」>「複製連結」。

接著將該連結貼到 iGram 網站中，按下「Download」。

接著你就會在下方看到該連結的圖片下載方式，每個圖片都會有 3 種不同畫質的下載按鈕，點擊按鈕便可將圖片存到電腦中。

若你貼的 IG 連結中有包含多張照片，網站一樣會幫你一一列出每一張照片讓你下載。

若你要下載 IG 上的影片或 IGTV 的話，iGram 也能做到喔！對於喜歡收藏 IG 上有趣的照片或影片的朋友，趕緊收下這個 iGram 好工具吧！

iGram：https://igram.io/