想知道如何讓你的 Facebook 照片排版更加吸引人嗎？就讓小編教你兩招FB 照片排版技巧，不用 App 就能輕鬆做出好看又有設計感的照片貼文！相信有不少朋友都在 FB 上看到許多好看的照片排版貼文，一眼就能吸引到人，但用出這些好看的照片貼文其實很簡單，只需透過 FB 內建中的「選擇版面」與「照片拼貼」兩種功能，就能製作出排版非常好看的照片貼文，怎麼做呢？就讓我們往下看吧！更多 FB 實用教學，請參考這篇：FB 移除綁定帳號教學，避免個資外洩！

第一招：Facebook 選擇版面功能教學

首先起開啟你手機中 FB App，在「建立貼文」中點選下方的「相片／影片」，選擇你要放上 FB 貼文的照片後，便可點選「完成」。

接下來下方就會出現「選擇版面」的功能，共有經典、縱列、橫幅、邊框 4 種版面能讓你選擇，選好你要的版面樣式後，便可點選「發佈」按鈕進行 PO 文。

接著你就能在你的 FB 貼文中看到相當有設計感的照片排版，點進去還可單查看每一張照片。

第二招：Facebook 照片拼貼功能教學

想使用「照片拼貼」功能的話，一樣在你的「建立貼文」中點選「相片／影片」>「Choose layout」。

接著你便能看到「影像拼貼」與「主題」兩種版面選項。

選好你要的版面後，便可挑選要放置到版面上的照片，接著你還能將相片調整到你喜歡的位置上，好了之後點選「完成」便可發佈貼文了。

小編個人覺得「照片拼貼」功能比「選擇版面」來的更好，有更多不錯的版面選擇，甚至還有背景主題能挑選！對於想在 Facebook 上貼出好看又吸睛照片貼文的朋友，趕緊參考以上兩種教學方法來試試看吧！