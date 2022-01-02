大家知道 IG、FB 可以設置紀念帳號嗎？在今年不好過的 2021 年裡，有不少的藝人遺憾驟逝，讓不少的粉絲及歌迷萬般不捨，但有網友就發現在已故的藝人 IG 及 FB 個人頁面上有顯示「懷念」、「悼念」的字樣，這代表該用戶已經被轉成「紀念帳號」，讓他的親友可以回憶、分享過往的貼文內容，若你身邊剛好也有親朋好友過世，可以向 IG、FB 提出「紀念帳號申請」，將已故友人的帳號保留或轉給最親近的朋友或家人，怎麼做呢？就讓小編在下方告訴大家吧！

如何設定 Facebook 紀念帳號代理人？

首先請進到自己的 Facebook 帳戶後，點選右上角的「▽」圖示展開選單，點選「設定和隱私」＞「一般個人檔案設定」。

在「一般個人檔案設定」的右手邊你會看到「紀念帳號設定」選項，在下方的選擇朋友框中輸入你想要誰當你的紀念帳號代理人，當你過事後，你的 FB 帳號就會將管理權限轉移到設定的人名下，若你想在過世後將帳直接刪除，直接點選下方「要求在你過世後將你的趙好刪除」即可。

代理人可以用我的 Facebook 帳號做什麼？

紀念帳號代理人可採取以下行動：



替您於個人檔案中撰寫置頂貼文（例如，代表您分享最後的訊息，或提供追思會的資訊）。

更新您的大頭貼照及封面相片。

要求移除您的帳號。

下載您在 Facebook 上的分享內容副本（前提是此功能為開啟狀態）。

登入您的帳號。

閱讀您的訊息。

移除您的朋友或送出交友邀請。

紀念帳號代理人無法採取以下行動：

如何申請 IG、FB 紀念帳號？

IG、FB 申請紀念帳號步驟非常相似，我們就以 IG 的「申請紀念帳號」頁面來示範，進到申請頁面後，就可直接按照表格，將你的全名、電子郵件、已故用戶全名、已故 IG 用戶名稱、死亡日期填上去，並上傳死亡證明的連結網址或截圖，按下「傳送」即可，等待官方審核確認後，就會將該帳戶設為「紀念帳號」囉！想將自己的 IG、FB 設為紀念帳號的朋友，趕緊點擊下方連結前往設置吧！

Instagram 申請紀念帳號頁面：點我前往

Facebook 申請紀念帳號頁面：點我前往