FB 大量刪除好友

你臉書上有多少幽靈朋友？表面上朋友很多，卻是一群沒有互動、冷冰冰的人呢？小編最近發現，市面上有很多清理臉書沒互動好友的工具都不能用了（FriendMiningFriend Remover PRO），不過幸好又發現了一款，也就是今天要與大家分享的 Facebook Friends Remover，它是 Chrome 擴充程式，能夠掃描 Facebook 朋友，歸類出有互動、沒互動的好友並將其移除。你有多有沒清臉書好友了呢？趕快來看看你究竟有多少朋友已經很久沒聯絡了。

FB 大量刪除好友

文章最後方有替大家準備連結，用 Chrome 瀏覽器點開，將 Facebook Friends Remover 新增到瀏覽器中。

fb刪好友2020

新增完成後，點開 Facebook Friends Remover 圖示，若你有用瀏覽器登入 FB 的話，就會自動進行 Facebook 好友掃描。

臉書沒互動好友

掃描完成後，你可以看到有互動、沒互動的好友比例，想要看更詳細，到底是哪些朋友沒在互動的嗎？點擊左邊的 Remove Friends 選項。

fb刪好友2020

在最上方的篩選按鈕中，點擊黃色的 in-Active Friends 就可以看到沒在理你的 Facebook 好友清單。若你想不開，要一次移除全部好友，也可以在 Total Friends 那邊，全部勾選刪除。

fb刪好友PTT

可以將沒互動的朋友一鍵刪除，段捨離擔心捨不得的，也可以逐一挑選要刪除的朋友。

Facebook Friends Remover

看到上方圖示就代表成功移除掉朋友啦！你的臉書好友爆滿了嗎 ? 還是很久沒有清理 Facebook 好友了呢，藉這個機會，好好整理一下好友名單吧~

傳送門：Facebook Friends Remover

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