Facebook 粉絲專頁封面照片 - 製作輕影片，不要再把所有資訊擠在一張圖上

2018-01-02 10:06:50 9M87
FB封面照片 輕影片 照片輪播

小編經營粉絲專頁常常會被要求每個月要換一次封面照、封面照裡要放入優惠訊息、最新資訊等等奇怪的要求，現在 Facebook 封面相片有個新功能「製作輕影片」，最多可以放入五張封面照片輪播，但由於臉書官方不是一次發佈更新，所以有些粉絲專頁、裝置還看不到輪播，可能要手動輪播，多了製作清影片功能，對於有販賣商品的粉專來說，可以把優惠訊息、最新活動、粉專理念等等的訊息分成多張封面照片呈現，粉絲們也不會看的霧煞煞啦～

FB封面照片 輕影片 照片輪播
△ 進到粉專後點擊封面照片左上方的「更換封面照片」

FB封面照片 輕影片 照片輪播 多張封面照片

△ 選擇製作輕影片（如果你看不到代表你還沒被推播到更新）

照片 Facebook 粉絲專頁 封面照片

△ 進來後可能會發現都是粉專最近發布的照片

封面照片編輯 移除封面照片 輕影片設定

△ 點上面的小鉛筆選擇要或上傳要輪播的照片，若輪播張數只要 2 或 3 張，點擊移除就可以囉～

FB封面照片 縮圖 順序 輕影片

△ 拖移縮圖可以選擇輪播順序，點擊右下方 Save 就完成設定啦！

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