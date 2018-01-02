常常會收到 Facebook Messenger 朋友（平常沒什麼在講話）傳來像是這樣的訊息，我的第一個反應是他是不是被盜了，事實上不是，Moments 是一個 Facebook 回憶照片的 APP，它會不知不覺讀取你手機的照片，然後再不知不覺上傳， 又不知覺辨識你朋友的臉，最後再不知不覺把這些經過人臉辨識的照片，傳給被辨識出來的朋友，在某種程度上來說，Moments 算是分享照片很方便的 APP，但對於重視隱私的朋友來說卻會感到不舒服，因為你並不會在 Messenger 裡面看到 Moments 發出的訊息，直到你的朋友私訊你：「你是不是被盜了？」，你才會恍然大悟，原來 Moments 這麼強大（可怕）！如果想試試看有多強大，下面已經備妥傳送門：
Moments iOS 載點：點我
Moments Android 載點：點我
△ 最恐怖的是這裡，只要一按建立就毀了，只要你的照片裡面有朋友被辨識出來，就準備接受轟炸吧！而且無法取消。但也是有優點，Moments 會透過不同的方法幫你分類照片，右圖是以地圖分類。
△ 比較強大的是以朋友分類，點進去看你要找誰的照片，就可以你與朋友所有的照片，右圖是以照片內容分類。
Moments iOS 載點：點我
Moments Android 載點：點我
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