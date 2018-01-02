我在工作時，常常會需要在圖片軟體、兩個瀏覽器間切換視窗，需要把滑鼠移動到 Dock 區（我的 Dock 設定是隱藏起來的），再點擊切換，這樣對我來說工作起來會是比較沒有效率的狀態，透過 Snap 可以透過自訂快速鍵的方式，一鍵切換到正確視窗，或者在上班時間逛網拍、玩遊戲、看球賽等，突然之間老闆或主管經過，趕快切回到預設的工作 APP，根本就是傳說中的效（摸）率（魚）神器啊！
△ 設定完自己熟悉的快速鍵後，點擊上方的 Manual 新增常用或要偽裝的軟體。
△ 確定 APP 後點擊 OPEN 即可，接著試按看看快速鍵，只能說是無縫轉換！
Snap：https://itunes.apple.com/tw/app/snap/id418073146?mt=12
更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這