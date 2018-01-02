Snap 在 Mac 上也要學會的老闆鍵，摸魚也要先備好工具

2018-01-02 10:14:58 9M87
Snap 視窗切換 快速鍵切換 一鍵切換 增加工作效率

我在工作時，常常會需要在圖片軟體、兩個瀏覽器間切換視窗，需要把滑鼠移動到 Dock 區（我的 Dock 設定是隱藏起來的），再點擊切換，這樣對我來說工作起來會是比較沒有效率的狀態，透過 Snap 可以透過自訂快速鍵的方式，一鍵切換到正確視窗，或者在上班時間逛網拍、玩遊戲、看球賽等，突然之間老闆或主管經過，趕快切回到預設的工作 APP，根本就是傳說中的效（摸）率（魚）神器啊！

Snap 視窗切換 快速鍵切換 一鍵切換 增加工作效率
△ 安裝後可以點擊下方的 Shift、control、option、command 鍵，進行個人化快速鍵設定。

Snap 設定 老闆鍵 摸魚鍵 增加工作效率

△ 設定完自己熟悉的快速鍵後，點擊上方的 Manual 新增常用或要偽裝的軟體。

Snap 應用程式切換 快速鍵 Shift command option control

△ 確定 APP 後點擊 OPEN 即可，接著試按看看快速鍵，只能說是無縫轉換！

Snap：https://itunes.apple.com/tw/app/snap/id418073146?mt=12

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