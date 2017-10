Synology 每年一次的大會讓人期待,Synolgoy 2018 有哪些新東西呢?這次沒有在第一時間就寫完文章,因為內容實在太多了,而且這次沒有撰文活動,好像就有一點懶懶的,哈哈哈!不管如何還是來簡單的來分享一下,內容可能有點硬,對 Synology 一直都有關注的朋友們,可以花些時間看看唷!

NAS 原意是 Network Attached Storage 網路儲存設備,不過自去年去 Synology 重新定義為 Network、Application 與 Storage,代表他們著重在全方面的應用,從最基本的資料保護,到各種應用程式的使用,以及網路安全及網通產品,Synology 真的越來越全面,不得不讓人越來越喜愛。DSM 6.1 發布以來,已經有 368 萬次的下載量,總共有 5100 萬的套件正在運行中,以及超過 6 億 9000 萬的使用者帳號,以數字來告訴大家 Synology 已經是非常多用戶的選擇,除了最基本的資料保護之外,套件也成為非常重要關鍵。已經有越來越多企業、公司行號與政府機關已經在使用 Synolgoy 的產品與服務。不管國內國外都是如此,而且已經能深入企業的使用,不管是硬體技術、軟體應用都已經通過企業級的考驗。Synology 用戶那麼多,大家都在哪裡討論你知道嗎?坦白說我也不知道,不過官方社群討論區即將推出,未來將會是使用者最佳的討論區。Synology 在資訊安全上非常的重視,群暉科技 Synology® 由美國邁特公司 (MITRE Corporation) 授權成為 CNA (CVE Numbering Authority)。Synology 為第一間參與這個計劃的台灣廠商。直迄 2017 年 6 月為止,參與 CNA 的單位有 62 間,均是在各領域中扮演領導地位之企業。無論在 Synology 產品所發現的弱點是否被本公司或第三方專家所揭露,Synology 從今皆可自己為弱點指定 CVE 識別碼( 新聞來源 )。以前陣子有名的 SambaCry 勒索病毒為例,CISCO 花了 54 天還原被勒索的資料、IBM 花了 6 天的時間,而 Synology 僅僅只花了 24 小時就解決了,真的很狂!首先將大家來看看 Photo Station 的進化,相片牆上滿滿的照片,的確可以感受到 Photo Station 所帶來的生活紀錄,我目前也是持續使用這項服務當中。目前所使用 Photo Station 的用戶,已經累積超過 379 億張照片,這真的是一個非常誇張的數據。全新的套件 Moments 將輔助 Photo Station 功能更加強大。Photo Station 其實原本就內建人臉辨識的功能,如今將更著重這部分的功能,未來就能快速找出人物、地標等等不同的主題。細節部分我沒有紀的相當清楚,簡單來說當你存有很多很多歷史照片之後,不只是讓大家的照片上雲端,未來在翻找照片更加快速,更加有主題性。Monents 與 Photo Station 的組合讓人期待。更強大的圖片超高解析技術,讓圖片縮圖後有更迷你的檔案大小,不過畫質依然犀利。Audio Station 是一個聽音樂的套件,即將加入 Alexa 語音助理的整合,未來聽音樂不用手動操作,用聲音操控就可以囉!Alexa 語音助理應該會頗有趣的,不過暫時應該只能接受英文啦~中文不知道等到什麼時候!Synology Drive 將全面整合檔案、雲端與文書的應用,在過往我們得透過 Files Station、Cloud Station 與 Synology Office 來查看不同的應用與檔案,這對使用者來說是很不方便的,Synolgoy Drive 將全面整合這些服務與應用,讓所有的檔案都能透過單一入口存取,包含有 Synolgoy Office 文件檔案、其他檔案類型、圖片檔案等等。Chat 能當成企業內部溝通的通訊軟體,現在更具備了有聊天機器人的功能,譬如說可以應用在訂便當系統,透過聊天就能完成便當的訂購,更多的應用譬如說 Calendar 機器人、Office 通知機器人、客戶信件通知機器人等等。而聊天對話像是 Facebook 留言功能一樣,可以針對單一留言繼續的回覆,避免話題越走越偏,此外還具備投票功能,聊天中要決議事情也更加簡單。Mail Plus 是比 Gmail 更強大的信件服務,對企業來說信箱與行事曆密不可分,Mail Plus 當然也結合行事曆功能,並且可以匯入 Google 行事曆。新功能還包含有多網域的部屬、管理者的指派以及使用者規範,譬如說公司內的實習生無法寄信到外部,確保資訊的安全性。此外還具備有 McAfee 防毒引擎、防垃圾信引擎與垃圾郵件回報機制。Synology RT2600ac 路由器被 CNET 評比為最佳路由器,也是我目前用到覺得最棒的路由器,訊號不敢說是第一名,但是管理介面的確是第一名的。為了要能讓無線網路訊號更穩定的延伸,Synology MESH Router 是目前推出的最佳解決方案,可以設計為多節點的設計,他們彼此間就會互相連線與溝通,來擴大無線網路的訊號範圍。以我自己居家為例,就算是旗艦等級的分享器,因為牆面與格局等因素,也很難一台路由器就搞定,也是會有訊號死角,因此會在轉折點擺個中繼網路,只是就需要分別管理。而 MESH 的優勢在於會自動化,當有節點中斷時也會自主修復,甚至可以在同一個管理介面管理 SRM 統一管理。VPN Plus 是很多人選擇 Synology 路由器的原因之一,有 WEPVPN 可以快速存取內部網站,有 Synology SSL VPN 的全方位存取,以及 site to site VPN 連結企業據點,新功能則是加入了「遠端桌面」的功能, 在資安上比 Teamviewer 更加全面,有使用者權限控管、即時中斷連線、封鎖目的地 IP 與流量限制與報表。Surveillance Station 是攝影監控的服務套件,目前已經有超過 120 萬台攝影機的授權,主要用途就是居家與企業的監控,目前大概有 30-40% 的居家用戶,未來會有新的對講系統,可以透過影像通話甚至開門,這樣的技術目前已經很普遍,但是目前周遭看到落實在執行的不多。而居家攝影也有新的配套,HOME Mode 讓自己保有居家隱私,譬如說回家習慣脫光光的人,可以開啟 HOME Mode 模式指定對內的攝影機不錄影,對外的攝影機正常運作,也能透過 GPS 來定位手機的位置,自動切換是否為 HOME Mode 模式。攝影機的功能延伸到零售物流整合方案,能記錄什麼東西呢?以購物來說,能記錄購買的物品、購買時間點、當時的影像與所有交易明細,未來要查詢什麼物品什麼時候賣出的都有影像紀錄,不再只是時間點的紀錄而已,具備有具體影像的紀錄。Surveillance Station 的監控管理介面全面支援 HTML 5 與 GPU 解碼,最主要的目的就是當瀏覽多路攝影機的時候,有更好的監控品質,VS960HD 支援 96 個即時影像、雙 HDMI 輸出與 4K 顯示;NVR1218 支援 12 個即時影像與 HDMI 輸出,並且有 COM Port 用來零售物流介面整合。持續使用 Synolgoy 的用戶,記得偶爾入登入後台看看,會有 Date Scrubbing 的通知提醒,這是一個確保資料都正確無誤的檢查,以一張圖片或是一個檔案來說,只要有一個位元的資料差,就有可能無法正確瀏覽圖片與開啟圖片,新功能是 Smart Date Scrubbing,簡單來說就是 RAID Scrubbing 加上 Btrfs Scrubbing,從檔案系統到磁碟陣列兩個角度去執行,並且支援排程設定,更加確保資料的正確性。儲存空間管理新增了儲存集區的設計,這更能符合企業級的使用,整合 Disk Group 與 RAID Group 的空間。iSCSI 的使用大受歡迎,因此有了 iSCSI 管理員的新功能。系統模式有分為流量模式與低延遲模式,流量模式用在檔案傳輸、備份與影音撥放,低延遲模式用在虛擬化儲存伺服器、WEB 服務與資料庫。備份是 NAS 的首要任務,講求「資料到哪 就備份到哪」,硬碟備份、公有雲、私有雲的備份,Active Backup For Office 365 與 Active Backup For G Suite 讓你能備份雲端上的文件,包含有檔案、郵件、行事曆與通訊錄的備份;Active Backup 也支援了 vmware 的備份,具備有變動區塊追蹤、自助檔案還原與完善權限管理。在伺服器備份也支援了整機備份,備份檔案還可以支援在 Synology VMM 當中直接開啟,等於具備了 P2V 的技術。這次活動新推出的機種有 DS218、DS418 四核心 / 2GB 記憶體的機種,首款支援 btrfs 的 ARM 平台機種 DS218+ 為家庭影音首選,4Bay 效能之王 DS918+ 具備有四核心與 4GB 記憶體(可升級 8GB),Plus 系列還有新機 DS718+。XS 系列機種有首款 6Bay 的 DS3018xs,最大可以擴充到 30 顆硬碟,最高可以配備 32GB 的記憶體,相比過去機種的外型體積更加迷你 18%,但是效能提升 70%。FS 系列有首款桌上型全閃存的 DS1018,最高可以配備 36Bay SSD、32GB 記憶體、10GbE。DS418、DS218+、DS918+ 與 DS3018xs 都在年度大會當日開賣。Synology DiskStation DS218+: https://www.synology.com/zh-tw/products/DS218+

Synology DiskStation DS418: https://www.synology.com/zh-tw/products/DS418 Synology DiskStation DS918+: https://www.synology.com/zh-tw/products/DS918+ Synology DiskStation DS3018xs: https://www.synology.com/zh-tw/products/DS3018xs