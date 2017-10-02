Synology 每年一次的大會讓人期待，Synolgoy 2018 有哪些新東西呢？這次沒有在第一時間就寫完文章，因為內容實在太多了，而且這次沒有撰文活動，好像就有一點懶懶的，哈哈哈！不管如何還是來簡單的來分享一下，內容可能有點硬，對 Synology 一直都有關注的朋友們，可以花些時間看看唷！
DSM 6.1 發布以來，已經有 368 萬次的下載量，總共有 5100 萬的套件正在運行中，以及超過 6 億 9000 萬的使用者帳號，以數字來告訴大家 Synology 已經是非常多用戶的選擇，除了最基本的資料保護之外，套件也成為非常重要關鍵。已經有越來越多企業、公司行號與政府機關已經在使用 Synolgoy 的產品與服務。不管國內國外都是如此，而且已經能深入企業的使用，不管是硬體技術、軟體應用都已經通過企業級的考驗。
Synology 用戶那麼多，大家都在哪裡討論你知道嗎？坦白說我也不知道，不過官方社群討論區即將推出，未來將會是使用者最佳的討論區。
Synology 在資訊安全上非常的重視，群暉科技 Synology® 由美國邁特公司 (MITRE Corporation) 授權成為 CNA (CVE Numbering Authority)。Synology 為第一間參與這個計劃的台灣廠商。直迄 2017 年 6 月為止，參與 CNA 的單位有 62 間，均是在各領域中扮演領導地位之企業。無論在 Synology 產品所發現的弱點是否被本公司或第三方專家所揭露，Synology 從今皆可自己為弱點指定 CVE 識別碼（新聞來源）。以前陣子有名的 SambaCry 勒索病毒為例，CISCO 花了 54 天還原被勒索的資料、IBM 花了 6 天的時間，而 Synology 僅僅只花了 24 小時就解決了，真的很狂！
首先將大家來看看 Photo Station 的進化，相片牆上滿滿的照片，的確可以感受到 Photo Station 所帶來的生活紀錄，我目前也是持續使用這項服務當中。目前所使用 Photo Station 的用戶，已經累積超過 379 億張照片，這真的是一個非常誇張的數據。
全新的套件 Moments 將輔助 Photo Station 功能更加強大。Photo Station 其實原本就內建人臉辨識的功能，如今將更著重這部分的功能，未來就能快速找出人物、地標等等不同的主題。細節部分我沒有紀的相當清楚，簡單來說當你存有很多很多歷史照片之後，不只是讓大家的照片上雲端，未來在翻找照片更加快速，更加有主題性。Monents 與 Photo Station 的組合讓人期待。
更強大的圖片超高解析技術，讓圖片縮圖後有更迷你的檔案大小，不過畫質依然犀利。
Audio Station 是一個聽音樂的套件，即將加入 Alexa 語音助理的整合，未來聽音樂不用手動操作，用聲音操控就可以囉！Alexa 語音助理應該會頗有趣的，不過暫時應該只能接受英文啦～中文不知道等到什麼時候！
Synology Drive 將全面整合檔案、雲端與文書的應用，在過往我們得透過 Files Station、Cloud Station 與 Synology Office 來查看不同的應用與檔案，這對使用者來說是很不方便的，Synolgoy Drive 將全面整合這些服務與應用，讓所有的檔案都能透過單一入口存取，包含有 Synolgoy Office 文件檔案、其他檔案類型、圖片檔案等等。
Chat 能當成企業內部溝通的通訊軟體，現在更具備了有聊天機器人的功能，譬如說可以應用在訂便當系統，透過聊天就能完成便當的訂購，更多的應用譬如說 Calendar 機器人、Office 通知機器人、客戶信件通知機器人等等。而聊天對話像是 Facebook 留言功能一樣，可以針對單一留言繼續的回覆，避免話題越走越偏，此外還具備投票功能，聊天中要決議事情也更加簡單。
Mail Plus 是比 Gmail 更強大的信件服務，對企業來說信箱與行事曆密不可分，Mail Plus 當然也結合行事曆功能，並且可以匯入 Google 行事曆。新功能還包含有多網域的部屬、管理者的指派以及使用者規範，譬如說公司內的實習生無法寄信到外部，確保資訊的安全性。此外還具備有 McAfee 防毒引擎、防垃圾信引擎與垃圾郵件回報機制。
Synology RT2600ac 路由器被 CNET 評比為最佳路由器，也是我目前用到覺得最棒的路由器，訊號不敢說是第一名，但是管理介面的確是第一名的。為了要能讓無線網路訊號更穩定的延伸，Synology MESH Router 是目前推出的最佳解決方案，可以設計為多節點的設計，他們彼此間就會互相連線與溝通，來擴大無線網路的訊號範圍。以我自己居家為例，就算是旗艦等級的分享器，因為牆面與格局等因素，也很難一台路由器就搞定，也是會有訊號死角，因此會在轉折點擺個中繼網路，只是就需要分別管理。而 MESH 的優勢在於會自動化，當有節點中斷時也會自主修復，甚至可以在同一個管理介面管理 SRM 統一管理。
VPN Plus 是很多人選擇 Synology 路由器的原因之一，有 WEPVPN 可以快速存取內部網站，有 Synology SSL VPN 的全方位存取，以及 site to site VPN 連結企業據點，新功能則是加入了「遠端桌面」的功能， 在資安上比 Teamviewer 更加全面，有使用者權限控管、即時中斷連線、封鎖目的地 IP 與流量限制與報表。
Surveillance Station 是攝影監控的服務套件，目前已經有超過 120 萬台攝影機的授權，主要用途就是居家與企業的監控，目前大概有 30-40% 的居家用戶，未來會有新的對講系統，可以透過影像通話甚至開門，這樣的技術目前已經很普遍，但是目前周遭看到落實在執行的不多。而居家攝影也有新的配套，HOME Mode 讓自己保有居家隱私，譬如說回家習慣脫光光的人，可以開啟 HOME Mode 模式指定對內的攝影機不錄影，對外的攝影機正常運作，也能透過 GPS 來定位手機的位置，自動切換是否為 HOME Mode 模式。
攝影機的功能延伸到零售物流整合方案，能記錄什麼東西呢？以購物來說，能記錄購買的物品、購買時間點、當時的影像與所有交易明細，未來要查詢什麼物品什麼時候賣出的都有影像紀錄，不再只是時間點的紀錄而已，具備有具體影像的紀錄。
Surveillance Station 的監控管理介面全面支援 HTML 5 與 GPU 解碼，最主要的目的就是當瀏覽多路攝影機的時候，有更好的監控品質，VS960HD 支援 96 個即時影像、雙 HDMI 輸出與 4K 顯示；NVR1218 支援 12 個即時影像與 HDMI 輸出，並且有 COM Port 用來零售物流介面整合。
持續使用 Synolgoy 的用戶，記得偶爾入登入後台看看，會有 Date Scrubbing 的通知提醒，這是一個確保資料都正確無誤的檢查，以一張圖片或是一個檔案來說，只要有一個位元的資料差，就有可能無法正確瀏覽圖片與開啟圖片，新功能是 Smart Date Scrubbing，簡單來說就是 RAID Scrubbing 加上 Btrfs Scrubbing，從檔案系統到磁碟陣列兩個角度去執行，並且支援排程設定，更加確保資料的正確性。
儲存空間管理新增了儲存集區的設計，這更能符合企業級的使用，整合 Disk Group 與 RAID Group 的空間。iSCSI 的使用大受歡迎，因此有了 iSCSI 管理員的新功能。系統模式有分為流量模式與低延遲模式，流量模式用在檔案傳輸、備份與影音撥放，低延遲模式用在虛擬化儲存伺服器、WEB 服務與資料庫。
備份是 NAS 的首要任務，講求「資料到哪 就備份到哪」，硬碟備份、公有雲、私有雲的備份，Active Backup For Office 365 與 Active Backup For G Suite 讓你能備份雲端上的文件，包含有檔案、郵件、行事曆與通訊錄的備份；Active Backup 也支援了 vmware 的備份，具備有變動區塊追蹤、自助檔案還原與完善權限管理。在伺服器備份也支援了整機備份，備份檔案還可以支援在 Synology VMM 當中直接開啟，等於具備了 P2V 的技術。
這次活動新推出的機種有 DS218、DS418 四核心 / 2GB 記憶體的機種，首款支援 btrfs 的 ARM 平台機種 DS218+ 為家庭影音首選，4Bay 效能之王 DS918+ 具備有四核心與 4GB 記憶體（可升級 8GB），Plus 系列還有新機 DS718+。XS 系列機種有首款 6Bay 的 DS3018xs，最大可以擴充到 30 顆硬碟，最高可以配備 32GB 的記憶體，相比過去機種的外型體積更加迷你 18%，但是效能提升 70%。FS 系列有首款桌上型全閃存的 DS1018，最高可以配備 36Bay SSD、32GB 記憶體、10GbE。DS418、DS218+、DS918+ 與 DS3018xs 都在年度大會當日開賣。
Synology DiskStation DS218+：https://www.synology.com/zh-tw/products/DS218+
Synology DiskStation DS418：https://www.synology.com/zh-tw/products/DS418
Synology DiskStation DS918+：https://www.synology.com/zh-tw/products/DS918+
Synology DiskStation DS3018xs：https://www.synology.com/zh-tw/products/DS3018xs
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