Facebook Lite APK 下載安裝

有人手機裡沒有安裝 Facebook 嗎？我想大多人應該都有吧！這的確是手機內不能缺少的 APP，而 Facebook 現在最新推出 Facebook Lite 輕量版的 APP，特點有快速安裝、體積迷你小於 1MB、快速啟動，這版本感覺比網頁還要精簡，當你在網路收訊不好的地方時，開啟一般版 Facebook 可能會花相當多的時間載入而打不開，這時候不妨試試看 Facebook Lite，有效減少網路傳輸量，搞不好馬上可以更新成功唷！而且還可以與 Messenger 一起使用，不用獨立安裝 Messenger 喔！

Facebook Lite APK 下載安裝 Facebook Lite APK 下載安裝

Facebook Lite 在介面上頗精簡的，而且繁體中文並不好看，大家在使用上多多少少會不習慣。使用 Facebook Lite 聊天的時候，不用再另外開啟 Messenger 來閒聊，訊息功能可以直接使用，而且傳送表情符號的功能也都沒有問題，想要體驗輕量版的朋友們，下載來安裝看看囉！

Facebook Lite：
• 安裝速度快：應用更小，因此下載速度更快，佔用更少存儲空間。
• 加載速度快：運行速度最快的一款 Facebook 應用。上傳照片更快，用戶可輕鬆查看好友更新。
• 消耗更少流量：提高移動流量的使用效率。消耗流量更少，為你節省開支。
• 兼容所有網絡：專為 2G 網絡、網絡連接速度慢或不穩定的地區而設計。
• 支持大多數 Android 手機：幾乎所有類型的 Android 手機，無論新舊款，均可使用這款應用。

Facebook Lite：下載安裝

若無法從 Google Play 安裝，請服用 apk 安裝檔：
Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（GOOGLE下載）
Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（1DRV下載）
Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（MEDIAFIRE下載）
Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（MEGA下載）
檔案大小：1.46 MB

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