有人手機裡沒有安裝 Facebook 嗎？我想大多人應該都有吧！這的確是手機內不能缺少的 APP，而 Facebook 現在最新推出 Facebook Lite 輕量版的 APP，特點有快速安裝、體積迷你小於 1MB、快速啟動，這版本感覺比網頁還要精簡，當你在網路收訊不好的地方時，開啟一般版 Facebook 可能會花相當多的時間載入而打不開，這時候不妨試試看 Facebook Lite，有效減少網路傳輸量，搞不好馬上可以更新成功唷！而且還可以與 Messenger 一起使用，不用獨立安裝 Messenger 喔！

Facebook Lite 在介面上頗精簡的，而且繁體中文並不好看，大家在使用上多多少少會不習慣。使用 Facebook Lite 聊天的時候，不用再另外開啟 Messenger 來閒聊，訊息功能可以直接使用，而且傳送表情符號的功能也都沒有問題，想要體驗輕量版的朋友們，下載來安裝看看囉！

Facebook Lite：

• 安裝速度快：應用更小，因此下載速度更快，佔用更少存儲空間。

• 加載速度快：運行速度最快的一款 Facebook 應用。上傳照片更快，用戶可輕鬆查看好友更新。

• 消耗更少流量：提高移動流量的使用效率。消耗流量更少，為你節省開支。

• 兼容所有網絡：專為 2G 網絡、網絡連接速度慢或不穩定的地區而設計。

• 支持大多數 Android 手機：幾乎所有類型的 Android 手機，無論新舊款，均可使用這款應用。

Facebook Lite：下載安裝

若無法從 Google Play 安裝，請服用 apk 安裝檔：

Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（GOOGLE下載）

Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（1DRV下載）

Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（MEDIAFIRE下載）

Facebook Lite v190.0.0.6.117.apk（MEGA下載）

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