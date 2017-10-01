4K Stogram 2.3.3.1386 下載備份 Instagram 的好工具，好圖片快速一次收藏

2017-10-01 11:15:10 哇哇
4K Stogram Instagram 下載、備份與收藏

美麗的圖片總是讓人賞心悅目，圖片社群 Instagram 上的圖片更是一絕，很多圖片都美到不可思議，真的很多神人在 Instagram 上面發表圖片啊！這次要與大家分享 4K Stogram 這款 Instagram 圖片下載與備份工具，可以快速的將喜歡的帳號、標籤都批次下載，讓你可以很快地收藏圖片，當你有需要任何圖片素材靈感時，上 Instagram 一張一張翻實在太慢了，批次下載才是最快的，而且只要有新的照片也會幫你自動備份，4K Stogram 這套實用工具絕對不能錯過！

4K Stogram Instagram 下載、備份與收藏
△ 從輸入框輸入 Instagram 的帳號、標籤或是地標，就可以下載相關的照片囉！！！搜尋標籤記得前面要加 # 號，譬如說 #美食 #美女 等等。

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△ 輸入地標也是非常方便的應用，譬如說想要收藏某個景點的圖片之類的，就可以利用地標功能。像是出門旅遊之前，若想知道該地區有哪些不可錯過的拍照景點，就可以試著以地標搜尋看看，搞不好可以意外發現許多別的私藏景點，或是不可思議的拍攝場景或角度唷！

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△ 輸入完成就會開始直接下載，可以看到下載數量不斷的在增加，若要停止點選暫停符號即可。

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△ 後方選單可以開啟更多內容、開啟下載資料夾、在 Instagram 網站開啟、複製網址與移除。移除功能只會移出該下載的選項，已經下載的圖片不會被刪除。

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△ 優質的 Instagram 帳號的圖片批次下載之後，展開來瀏覽真的很賞心悅目，若你一直有追蹤的偶像，那麼透過這方式下載圖片是最快的，而且只要有新的照片就會自動幫你下載，當個稱職的粉絲也必須具備方便的工具。此外影片檔案也會下載。

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△ 右鍵點選圖片可以開啟圖片、開啟資料夾、在 Instagram 開啟、複製網址、複製文字內容、分享到 Facebook 與 Twitter。

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△ 美麗的照片真的值得收藏，雖然說 Instagram 所保存的圖片不是高畫質的，這點是比較可惜的啊～

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△ 下載後會依照資料夾存放，資料夾名稱會是 Instagram 帳號，若是標籤的話會是「XXX_tag」的資料夾名稱，地標會是「數字_loc」的資料夾名稱。

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△ 設定項目包含有下載檔案的目的地，可以登入自己的 Instagram 帳號，這樣就可以下載需要權限的圖片囉！

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△ 免費版本最多加入兩個下載項目，若是希望可以有更多的話，就付費取得 License 就能無限使用囉！！！免費版本若要下載很多不同追蹤帳號的話，就是下載完成之後再刪除項目，再加入新的項目即可，步驟是有點麻煩，但是透過這方式也可以無限下載唷！

https://www.4kdownload.com/zh-tw/products/product-stogram

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