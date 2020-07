Instagram 限時動態如何發佈?選取手機內的照片是一定要的步驟,不過若是來自其他社群軟體、APP 的圖片,就還需要多一個儲存的動作,現在可以依靠 To Stories 省下一個步驟來快速分享 Instagram 限時動態,我只能說這是 IG 用戶必備的實用工具!To Stories 是免費 iOS 應用程式,目前 Android 還沒有此 App,如果你也是愛用 Instagram 的使用者,這款 App 可以解決分享到 Instagram 限時動態很不方便的問題,無論你是要從相片編輯、影片編輯、相機、即時通訊或 Google 相簿等 App 將相片影片分享到 Instagram 限時動態,都不需要再經過一個額外的「儲存影像」步驟,相當好用!to Stories 運作方式也非常簡單,使用者可以透過分享按鈕,選擇分享至應用程式 to Stories 就會讓相片影片立即出現於 Instagram 限時動態編輯畫面。

iOS 用戶下載安裝:to Stories for Instagram

第一次使用時先打開 to Stories App ,應用程式會給出介紹和教學 ( 目前只有英文介面 ),像是從相簿或相機 App 直接分享相片影片到 Instagram 建立限時動態,不用額外的儲存到相簿步驟,而且支援大部分常見常用的應用程式,然後點選 " How to set it up " 。

我們到下一個頁面,點選「Open Share Menu」,出現選單後往左滑動應用程式,找到最後方點選 " 更多 " 。

點選完 " 更多 " 從應用程式列表中找到 to Stories,點選後就會快速傳送到 Instagram 限時動態編輯畫面,是不是非常簡單呢?如果你想將相簿、LINE 或是編輯後製過的相片影片分享到 IG 限時動態,也可以使用相同的步驟快速完成。

我直接從我的相簿找一張找片按下 " 分享 " ,然後從應用程式列表中找到 to Stories ,點選後就會快速傳送到 Instagram 限時動態編輯畫面囉 !

