PeaZip 6.4.0 支援超過150種壓縮格式，像檔案總管般的壓縮軟體

2017-04-06 02:15:35 哇哇 0 0


壓縮軟體絕對是電腦內必備的，像是我自己就至少安裝了 WinRAR 與 7-zip 兩套，也是大家比較習慣使用的壓縮軟體模式，而 PeaZip 的使用方式比較像是檔案總管，使用的體驗比較不同，而且支援了超過 150 種的壓縮格式，因此在使用上不會遇到不支援的問題，常見的壓縮格式都能夠正常處理，此外也自己原生的 PEA 壓縮格式，壓縮率也不輸 WinRAR 唷！



最讓我欣賞 PeaZip 的一點就是檔案總管的瀏覽模式，當瀏覽壓縮檔時就已經能夠看到目錄結構，實際開啟檔案時就會解壓縮到暫存目錄進行瀏覽，只可惜在瀏覽模式時不支援複製功能，要完整存取壓縮檔內容還得透過解壓縮的方式。軟體的左側欄除了有常見的電腦目錄之外，也會列出近期開啟過的壓縮檔案，也算是不錯的小功能。



透過右鍵就能夠壓縮、解壓縮，更方便的功能還有轉換壓檔的功能，若是有慣用的壓縮檔案格式，就可以將其他的格式一併轉換，或是可以將檔案轉成獨有的 pea 壓縮檔，就連 7-zip 也無法開啟。



壓縮檔案的方式也很簡單，不過介面是有點稍嫌複雜，看起來選項很多，基本上只要選定匯出的位置，以及選定的壓縮檔格式即可，壓縮檔格式支援了 PEA、7Z、ARC、BZip2、GZip、QUAD/BALZ、自解壓縮 7z、自解壓縮 ARC、TAR、ZIP 等等，有些格式對於 Linux 也很友善，檔案交換時更為方便。

http://peazip.sourceforge.net/

免安裝版：
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（MediaFire下載）
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（Rapidgator下載）
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（ZippyShare下載）
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（本站下載）
檔案大小：5.76 MB

64bit 免安裝版：
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（MediaFire下載）
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（Rapidgator下載）
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（ZippyShare下載）
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：6.36 MB
更多資訊請參考：
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！

PeaZip 6.4.0 支援超過150種壓縮格式，像檔案總管般的壓縮軟體 相關文章


訪客留言

PeaZip 6.4.0 支援超過150種壓縮格式，像檔案總管般的壓縮軟體 參考資料

PeaZip 6.2.0 免安裝中文版 - 檔案壓縮軟體 免費自由軟體 - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
PeaZip 6.2.0 免安裝中文版 - 檔案壓縮軟體 免費自由軟體 10 ( 2 ) 08 ( 1 ) 06 ( 1 ) 04 ( 2 ) 03 ( 1 ) 02 ( 1 ) 十月 2016 ( 27 ) 30 28 ...
PeaZip 5.3.0(32-bit) 繁體中文免安裝版 - 解壓縮工具 - 檔案工具 - 軟體下載 - HelloDown
PeaZip PeaZip下載 PeaZip免安裝 PeaZip 繁體中文 熱門教程 PeaZip使用教學 如何使用PeaZip加密檔案 PeaZip如何新增壓縮檔案教學 ... Clonezilla live 再生龍還原系統 繁體中文版 SbookBuilder 英文安装版 HWMonitor 1.1英文版 WinZip18.0 Build 10661 (32-bit ...
軟件介紹: PeaZip 免安裝版 — 檔案壓縮軟體 | That&#39;s It!
軟件介紹: PeaZip 免安裝版 — 檔案壓縮軟體 PeaZip — 多功能的檔案壓縮、解壓縮軟體。這類軟體中，免費的也很多，而這個的功能也很齊全，支援的格式也多。較特別的是支援自解壓縮 arc 格式，但可能會出現少許問題; 其他支援壓縮的格式有*.7z、*gzip2 ...
PeaZip 6.1.1 (64-bit 免安裝版):軟體王2017-軟體資訊網站
PeaZip 是一個免費的跨平台且開放原始碼的解壓縮軟體。 ... 免費PeaZip; 軟體版本: 6.1.1 (64-bit 免安裝版)軟體分類: 工具程式 (解/壓縮工具) ... WinRAR 繁體中文版5.40 (32-bit): 共享軟體繁體中文; 非常有名，也有非常多人在使用的檔案解壓縮軟體。
[免費] PeaZip v6.3.1 支援118 種壓縮格式的壓縮/解壓縮軟體（中文版） _ ...
4 天前 - [免費] PeaZip v6.3.1 支援118 種壓縮格式的壓縮/解壓縮軟體（中文版） ... 安裝畫面：我們可以自行勾選哪些格式的副檔名要預設以PeaZip程式開啟，&nbsp;...
PeaZip 免費中文壓縮軟體，支援解壓縮 RAR、7Z、ZIP 等超過 150 種格式
PeaZip 是一款免費壓縮、解壓縮開放原始碼軟體，雖然名氣不如 WinRAR 或 7-Zip 這麼響亮，但內建包含正體中文在內等多國語言，除了支援原生的壓縮格式 PEA 外，也支援 RAR、TAR、7Z、ZIP、ZIPX 等超過 150 種格式，讓它成為付費軟體
PeaZip 6.0.3 免安裝中文版- 支援格式齊全的免費解壓縮工具- 就是酷資訊網
【軟體名稱】：PeaZip【軟體版本】：6.0.3 免安裝中文版【軟體官網】：http://peazip.sourceforge.net/【軟體介紹】：PeaZip是可以在Microsoft Windows&nbsp;...
免費解壓縮軟體下載 PeaZip 中文免安裝版 | 免費軟體下載
免費解壓縮軟體下載 PeaZip 中文免安裝 版 由 費爾曼 · 2016 年 06 月 22 日 免費解壓縮軟體下載 PeaZip 中文免安裝版 ... BT下載器中文版免安裝 uTorrent 中文下載 迅雷9繁體中文版下載 AVG防毒軟體免費版下載 2017 好用軟體 line 電腦版下載 ...
[下載] PeaZip Portable 5.5.0 中文可攜免安裝版 ~ 支援超過100種壓縮格式的解壓縮軟體 - 海芋小站
PeaZip 是一套開放源始碼的中文壓縮程式，支援了許多的格式，在壓縮時可以選擇壓縮的格式也頗多，而且官方提供了可攜的版本，是除了7-Zip外，另一套好用的壓縮程式。
[檔案壓縮]PeaZip 中文免安裝版 | 免費軟體下載區
[檔案壓縮]PeaZip 中文免安裝版 軟體名稱：PeaZip 軟體類型：檔案壓縮 支援平台：Windows ... Pinterest 標籤： 7z解壓縮軟體下載, 免費解壓縮程式下載 win7, 解壓縮軟體下載 rar, peazip 中文免安裝版, zip 解壓縮程式中文版 ...