壓縮軟體絕對是電腦內必備的，像是我自己就至少安裝了 WinRAR 與 7-zip 兩套，也是大家比較習慣使用的壓縮軟體模式，而 PeaZip 的使用方式比較像是檔案總管，使用的體驗比較不同，而且支援了超過 150 種的壓縮格式，因此在使用上不會遇到不支援的問題，常見的壓縮格式都能夠正常處理，此外也自己原生的 PEA 壓縮格式，壓縮率也不輸 WinRAR 唷！
最讓我欣賞 PeaZip 的一點就是檔案總管的瀏覽模式，當瀏覽壓縮檔時就已經能夠看到目錄結構，實際開啟檔案時就會解壓縮到暫存目錄進行瀏覽，只可惜在瀏覽模式時不支援複製功能，要完整存取壓縮檔內容還得透過解壓縮的方式。軟體的左側欄除了有常見的電腦目錄之外，也會列出近期開啟過的壓縮檔案，也算是不錯的小功能。
透過右鍵就能夠壓縮、解壓縮，更方便的功能還有轉換壓檔的功能，若是有慣用的壓縮檔案格式，就可以將其他的格式一併轉換，或是可以將檔案轉成獨有的 pea 壓縮檔，就連 7-zip 也無法開啟。
壓縮檔案的方式也很簡單，不過介面是有點稍嫌複雜，看起來選項很多，基本上只要選定匯出的位置，以及選定的壓縮檔格式即可，壓縮檔格式支援了 PEA、7Z、ARC、BZip2、GZip、QUAD/BALZ、自解壓縮 7z、自解壓縮 ARC、TAR、ZIP 等等，有些格式對於 Linux 也很友善，檔案交換時更為方便。
http://peazip.sourceforge.net/
免安裝版：
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（MediaFire下載）
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（Rapidgator下載）
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（ZippyShare下載）
PeaZip Portable 6.4.0 32bit.7z（本站下載）
檔案大小：5.76 MB
64bit 免安裝版：
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（MediaFire下載）
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（Rapidgator下載）
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（ZippyShare下載）
PeaZip Portable 6.4.0 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：6.36 MB
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