PPDuck3 3.8.0 圖片「近無損」壓縮，圖片太佔空間感到很困擾嗎？（Windows、Mac）

2019-07-13 08:40:11 哇哇

PP鴨圖片壓縮

大家電腦裡面有圖片太多太佔空間的困擾嗎？還是習慣將大圖檔放在線上，顧慮流量的問題嗎？曾經與大家介紹過 JPEGmini 圖片壓縮的工具，透過優質的演算法來達到圖片畫質不減，檔案卻更加迷你的效果，這次與大家所分享的 PP 鴨也是類似的服務，支援 JPG 與 PNG 的圖檔格是壓縮，壓縮效率的確也非常的不錯，若是有「大圖壓縮」的需求推薦使用，「小圖壓縮」不適合唷！

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使用方式非常的簡單，將圖片拖曳到軟體當中即可，就會直接開始進行壓縮，不過壓縮後直接覆蓋原檔，也請大家特別注意！（在關閉軟體前可以復元）

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壓縮後可以清楚看到壓縮的比率，大多 JPG、PNG 圖檔都能節省超過 75% 的空間，到底是什麼神奇的壓縮演算法呢？我想這就是軟體廠商的技術了吧！在保有最接近原圖的畫質之下，將圖片的品質降低，來達到節省空間的效果。免費版本一次只能壓縮十張圖片，若是超過的話必須重新開啟一次軟體，就可以再壓縮十張照片。

PP鴨圖片壓縮

△ 以上是 JPG 圖檔的壓縮，以 100% 來檢視，乍看之下差異真的不是很大，檔案大小卻差了三倍之多，細看其實還是有差異，不過我想應該還是有人會看不出來。

PP鴨圖片壓縮

△ PNG 圖檔的壓縮效率更高，壓縮後的畫面比較有網格的感覺。

PP鴨圖片壓縮

△ 實際壓縮了八個檔案，總檔案大小由原本的 106 MB 壓縮到只剩下 22 MB，減肥了 79% 的大小，真的是很猛啊！

PP鴨圖片壓縮

為什麼我在文章第一段特別強調「大圖壓縮」呢？因為這樣樣的壓縮方式用在大圖上真的有很棒的減肥效果，不過若是壓縮用在網頁大小的圖片，就可以很明顯看到圖片的破碎感，畫質整個差了非常多，這是我的經驗談啊！因為我曾經使用 JPEGmini 壓縮了我網站所用的圖片，想說這樣可以省很多空間和流量，真是太棒了！結果壓縮後才發現畫質真的很差，是我無法接受的畫質，真的不能用在小圖啊！

http://ppduck.com/

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