JPEGmini Pro 無損 JPG 圖片壓縮

許久之前曾經與大家介紹過 JPEGmini 的線上服務，在壓縮圖片上的技術真的很不錯，可以讓大家節省更多的硬碟空間，在圖片不失真的狀態下卻可以縮小檔案大小，現在也推出了 JPEGmini Pro PC 版，這真是一個天大的好消息，你也想試試看這項服務嗎？在我實際測試之下，圖片壓縮的效果就像是，在不變更畫質的狀況下，套上最適合的 JPG Quality，老實說若不是專業的玩家，應該很難比較出這些細微的差異。

JPEGmini Pro 無損 JPG 圖片壓縮

JPEGmini 之前有免費版本可以使用，使用限制就是每天可以縮 20 張的圖片，若是縮圖需求很大的話，建議就是購買正式版囉！現在官方主要是 JPEGmini Pro 的版本，免費圖片壓縮的數量可以到 200 張，用完之後也請付費購買囉！

JPEGmini Pro 無損 JPG 圖片壓縮

使用方式很簡單，將要壓縮的圖片拖曳到軟體當中即可。

JPEGmini Pro 無損 JPG 圖片壓縮

此時會跳出一個警告訊息，內容是說壓縮後的圖片將會直接取代原本的圖片，若是希望保留原始圖片的話，建議先複製一份起來唷！壓縮的速度我覺得還頗快的，也會顯示總共節省的空間，以及壓縮的倍率資訊，壓縮後馬上開啟圖片來看看，還真是沒有太大差異！

我測試了五張圖片，原本的大小為 13.8 MB，壓縮後只有 3.6 MB。也放上壓縮前後的兩張圖，有興趣的可以自己比較看看！我個人頗有興趣購買正式版的說^^。

原圖 - 2.38 MB
壓縮圖 -  467 KB

http://www.jpegmini.com/windows

安裝版：
JPEGminiPro 2.1.1.1.msi（GOOGLE下載）
JPEGminiPro 2.1.1.1.msi（1DRV下載）
JPEGminiPro 2.1.1.1.msi（MEDIAFIRE下載）
JPEGminiPro 2.1.1.1.msi（RAPIDGATOR下載）
JPEGminiPro 2.1.1.1.msi（MEGA下載）
檔案大小：7.29 MB

免安裝版：
JPEGMiniPro 2.1.1.1.7z（GOOGLE下載）
JPEGMiniPro 2.1.1.1.7z（1DRV下載）
JPEGMiniPro 2.1.1.1.7z（MEDIAFIRE下載）
JPEGMiniPro 2.1.1.1.7z（RAPIDGATOR下載）
JPEGMiniPro 2.1.1.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：4.61 MB

免費版安裝版：（每天 20 張免費）
JPEGmini_installer.exe（MediaFire下載）
JPEGmini_installer.exe（Rapidgator下載）
JPEGmini_installer.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：272 KB

免費版免安裝版：（每天 20 張免費）
JPEGmini 1.9.3.3.rar（MediaFire下載）
JPEGmini 1.9.3.3.rar（Rapidgator下載）
JPEGmini 1.9.3.3.rar（ZippyShare下載）
JPEGmini 1.9.3.3.rar（本站下載）
檔案大小：6.42 MB

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