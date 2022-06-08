PDF 轉圖片

PDF 文件不方便閱讀？有沒有 PDF 轉 PNG 推薦軟體？？最近小編發現 ASCOMP 正推出 PDF Imager Pro 限時免費下載活動， PDF Imager Pro 能夠將 PDF 頁面轉檔為圖片，支援的格式包含：PNG、JPG、TIFF、GIF、BMP 等，支援批次轉檔功能，有大量 PDF 要轉圖片也沒問題，原價美金 13.9 元，現在下載可以永久免費使用，有 PDF 轉圖片需求的朋友們趕快收下吧。你也可以選擇線上 PDF 轉圖片工具，例如：PDF Converter，支援 19 種轉檔格式。

限時免費：https://www.ascompsoftware.com/fullversion/

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首先進入限時免費活動頁面，輸入名稱、Email 及序號（FMYYD-M3YRD-N3PIZ-ONSALE）後，點擊 Send 送出。

PDF 轉 PNG

然後到 Email 收取文件，點擊連結註冊 ASCOMP 會員，登入會員後台後就可以看到 PDF Imager Pro 載點啦，點擊 Download Full Version 即可下載。

PDF 轉檔工具

下載並安裝後打開 PDF Imager Pro，輸入 Customer ID （Email 裡面可以查詢到），最後按下 Unlock 就完成啦。

PDF 批次轉圖片

啟用完成後，就能夠開始將 PDF 文件轉為圖片啦，圖片格式支援：PNG、JPG、TIFF、GIF、BMP 及 EPS，連結小編放在文末，趕快去下載起來吧。

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檔案大小：6.05 MB

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