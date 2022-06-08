PDF 文件不方便閱讀？有沒有 PDF 轉 PNG 推薦軟體？？最近小編發現 ASCOMP 正推出 PDF Imager Pro 限時免費下載活動， PDF Imager Pro 能夠將 PDF 頁面轉檔為圖片，支援的格式包含：PNG、JPG、TIFF、GIF、BMP 等，支援批次轉檔功能，有大量 PDF 要轉圖片也沒問題，原價美金 13.9 元，現在下載可以永久免費使用，有 PDF 轉圖片需求的朋友們趕快收下吧。你也可以選擇線上 PDF 轉圖片工具，例如：PDF Converter，支援 19 種轉檔格式。

首先進入限時免費活動頁面，輸入名稱、Email 及序號（FMYYD-M3YRD-N3PIZ-ONSALE）後，點擊 Send 送出。

然後到 Email 收取文件，點擊連結註冊 ASCOMP 會員，登入會員後台後就可以看到 PDF Imager Pro 載點啦，點擊 Download Full Version 即可下載。

下載並安裝後打開 PDF Imager Pro，輸入 Customer ID （Email 裡面可以查詢到），最後按下 Unlock 就完成啦。

啟用完成後，就能夠開始將 PDF 文件轉為圖片啦，圖片格式支援：PNG、JPG、TIFF、GIF、BMP 及 EPS，連結小編放在文末，趕快去下載起來吧。

https://www.ascompsoftware.com/en/products/pdfimager/tab/details

免安裝版：

PDF Imager Pro 2.001.7z（GOOGLE下載）

PDF Imager Pro 2.001.7z（1DRV下載）

PDF Imager Pro 2.001.7z（MEDIAFIRE下載）

PDF Imager Pro 2.001.7z（RAPIDGATOR下載）

PDF Imager Pro 2.001.7z（MEGA下載）

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