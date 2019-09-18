想玩俠盜列車手卻不想花錢嗎？機會來啦！遊戲開發商 Rockstar 推出 Grand Theft Auto: San Andreas 「俠盜獵車手：聖安地列斯」限時免費下載活動，只要安裝遊戲啟動器，就可以終身免費玩經典遊戲 GTA，聽聞這款遊戲許久卻還沒朝聖的人，可別錯過這次機會！

免費取得「俠盜獵車手：聖安地列斯」

△ 到 Rockstar Games Launcher 下載頁面（文末有連結），就可以看到關於 Grand Theft Auto: San Andreas 「俠盜獵車手：聖安地列斯」限時免費下載活動訊息。可惜的是目前只有 Windows 的使用者享有這次優惠。

△ 下載啟動器後，打開並安裝。第一步最重要的就是選擇安裝語言，小編這個人很簡單，有繁體中文就給讚！

△ 接下來進行安裝程序，就是下一步一直點下去就對啦，不會有什麼連帶安裝其它 App 的陷阱選項。

△ 安裝完畢之後，會需要登入 Rockstar 的會員，沒有的話就按右上方建立一個新的吧，速度很快不需要花很多時間。

△ 要輸入的資訊包含電子郵件、密碼、暱稱等。其中要花最久的就是暱稱吧，因為最少要取到 6 個數字，系統又會避免掉一些比較敏感的字眼~大家就花點時間想想暱稱囉。

△ 建立帳號的最後一道關卡，就是到你的 Email 裡面點擊認證按鈕，認證完畢後就回到啟動器這邊，按下「檢查驗證」，驗證完成後就搞定會員的事情啦，接下來進入重點，我們來去領取遊戲囉。

△ 進入啟動器主畫面後，點擊左側的「Grand Theft Auto: San Andreas」然後按下右邊畫面「領取免費遊戲」

△ 然後按下「REDEM GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS (PC) 」

△ 最後按下「前往遊戲」>「立即安裝」就可以啦！

△ 進入安裝程序後，直接按下安裝就會直接安裝遊戲啦，所需空間大小為 4.59GB，不算是非常大的容量，安裝完畢之後就可以開始盡情享受「俠盜列車手」的世界啦！

遊戲畫面

△ 不管現在有沒有時間玩，限時免費先下載起來，有時間再玩也不遲！下面幫大家準備了傳送門，限時免費不是常常有，尤其又是經典遊戲，所以趕快點進去下載囉~

傳送門：俠盜獵車手：聖安地列斯 限時免費下載活動