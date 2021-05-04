你都怎麼下載網路影片、音樂？最近小編發現 Doremi Music Downloader 線上影片 + 音樂下載工具，原價要美金 36 元，換算台幣價值破 1000 元，能夠下載超過 1000 個網站的影片、音樂，包含：YouTube、Facebook、Instagram、Pornhub、SoundCloud 等常見的影音串流網站，雖然已經有許多線上工具可以使用，不過線上免費工具通常會有許多惡意廣告彈出，常下載線上影片、音樂的朋友，希望有一個介面乾淨的影音下載工具，小編非常推薦收下這款工具。若你不幸錯過限時免費，小編之前有整理過 11 款萬用線上影片下載工具，請自行前往看看有沒有適合的囉～

首先進入 Doremi Music Downloader 限時免費頁面，輸入姓名、Email 及密碼點選 Get Free License Now 就可以取得載點，也可以到文章後方下載。這次的限時免費沒有序號，是透過 Email、密碼進行辨識，因此這一步驟輸入的帳號密碼大家請記起來，進入軟體後登入帳密即可獲得一年份免費使用權限。

Doremi Music Downloader 支援 Windows、macOS 及 Android 三個系統。

最後點擊 Install 進行安裝就可以啦。

Doremi Music Downloader 當然也有提供免費試用，不過只有 7 天免費試用，而且每天有 3 次的下載限額。這次限免是 1 年份的授權，就沒有上述的限制，開啟軟體後點擊右上方「Login」登入。

登入後就可以看到「一年份」使用權限已經啟用囉，此時大家就可以開始無限下載自己想收藏的影片、音樂啦。

Doremi Music Downloader 支援超過 1000 個網站的影片、音樂下載，包含：YouTube、Facebook、Instagram、Pornhub、SoundCloud 等常見的影音串流網站，更詳細的支援哪些網站？開啟 Doremi Music Downloader 即可查詢。

我們就以大家最常見的 YouTube 作為示範，Doremi Music Downloader 內建瀏覽器，因此也不須要另外開瀏覽器找影片，點擊軟體內的 YouTube 圖示就可以直接搜尋你要下載的影片囉。

找到想下載的影音內容後，就可以看到畫面右下方有個「下載」按鈕。

Doremi Music Downloader 雖然叫做「Music」Downloader，不過也能夠下載「影片」，因此算是非常全能的一款工具，甚至在品質方面也支援到 320k 音質、1080p 影片，不過實際能下載的品質，還是要依照影片提供的來源為主，確認格式後按下 Download 即可下載。

下載完成後就可以打開儲存的資料夾找到喜愛的影片、音樂囉！連結、限時免費活動連結幫大家整理在下面，非常優質的一款工具，推薦大家收下囉～

傳送門：Doremi Music Downloader 限時免費活動頁面

Windows 免安裝版：

Doremi 9.3.2.7z（GOOGLE下載）

Doremi 9.3.2.7z（1DRV下載）

Doremi 9.3.2.7z（MEDIAFIRE下載）

Doremi 9.3.2.7z（RAPIDGATOR下載）

Doremi 9.3.2.7z（MEGA下載）

檔案大小：68.44 MB

Mac 版本：

doremi-mac 10.13.dmg（GOOGLE下載）

doremi-mac 10.13.dmg（1DRV下載）

doremi-mac 10.13.dmg（MEDIAFIRE下載）

doremi-mac 10.13.dmg（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：137.64 MB

Android 版本：

doremizone 4.1.2.apk（GOOGLE下載）

doremizone 4.1.2.apk（1DRV下載）

doremizone 4.1.2.apk（MEDIAFIRE下載）

doremizone 4.1.2.apk（RAPIDGATOR下載）

doremizone 4.1.2.apk（MEGA下載）

檔案大小：36.05 MB