常需要在手機上處理圖片去背工作嗎?最近小編發現 PicWish 一鍵去背 APP 正推出限時免費活動,原價 13.98 美金,現在領取就能免費使用,PicWish 支援 iOS 及 Android 雙系統,去背的部分也支援批量去背,不論是人物照、電商商品等,全部都能夠過 PicWish 完成複雜去背動作,只需要一個按鍵,臨時沒有電腦也能將照片背景移除。如果不小心錯過限時免費,也可以使用 Erase.bg 來幫照片去背喔。

首先我們先到文章後方下載 PicWish,iOS 及 Android 雙系統的下載連結放在文章後方啦。

打開 APP 之後點擊右上角的設定圖示。

然後點擊登入,沒有會員的朋友,可以透過 Google 或 Facebook 快速登入。

到了這一步驟,我們就取得使用者的 UID,這部分可以先複製下來,待會會使用到。

然後前往 TrustPilot,給 PicWish 五星好評並寫下評論。如果不知道寫什麼的朋友,可以利用小編寫的範本加以修改一下:

I like the background remover,because I can get transparent background within one click.

I recommand this app and it's free for everyone.

完成評論之後,可以將該網址複製下來並截圖此頁面。

最後提交到 PicWish 的 Google 表單,輸入 Email、UID、評論網址、評論截圖之後,就可以提交啦。

提交之後,PicWish 團隊會進行人工審查,小編等不到幾分鐘就獲得 PicWish 付費版開通權限啦!

回到 PicWish 確認一下,確定得到此次限時免費會員囉!這個任務可以得到兩個月的會員,PicWish 官方也有提供其它任務,可以延長會員時效,以下提供給各位參考:

總共有 5 個任務,我們文章示範的是任務 3,如果你全部的任務都完成,總共可以得到 1 年又 7 天的會員效期,下載連結小編放在下面,各位有需要可以去取得喔,活動不知道到什麼時候,可以先拿下就拿下吧,可能隨時會結束。

下載:

PicWish(Google Play 下載)

PicWish(App Store 下載)