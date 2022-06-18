常需要在手機上處理圖片去背工作嗎？最近小編發現 PicWish 一鍵去背 APP 正推出限時免費活動，原價 13.98 美金，現在領取就能免費使用，PicWish 支援 iOS 及 Android 雙系統，去背的部分也支援批量去背，不論是人物照、電商商品等，全部都能夠過 PicWish 完成複雜去背動作，只需要一個按鍵，臨時沒有電腦也能將照片背景移除。如果不小心錯過限時免費，也可以使用 Erase.bg 來幫照片去背喔。

首先我們先到文章後方下載 PicWish，iOS 及 Android 雙系統的下載連結放在文章後方啦。

打開 APP 之後點擊右上角的設定圖示。

然後點擊登入，沒有會員的朋友，可以透過 Google 或 Facebook 快速登入。

到了這一步驟，我們就取得使用者的 UID，這部分可以先複製下來，待會會使用到。

然後前往 TrustPilot，給 PicWish 五星好評並寫下評論。如果不知道寫什麼的朋友，可以利用小編寫的範本加以修改一下：

I like the background remover，because I can get transparent background within one click.

I recommand this app and it's free for everyone.

完成評論之後，可以將該網址複製下來並截圖此頁面。

最後提交到 PicWish 的 Google 表單，輸入 Email、UID、評論網址、評論截圖之後，就可以提交啦。

提交之後，PicWish 團隊會進行人工審查，小編等不到幾分鐘就獲得 PicWish 付費版開通權限啦！

回到 PicWish 確認一下，確定得到此次限時免費會員囉！這個任務可以得到兩個月的會員，PicWish 官方也有提供其它任務，可以延長會員時效，以下提供給各位參考：

總共有 5 個任務，我們文章示範的是任務 3，如果你全部的任務都完成，總共可以得到 1 年又 7 天的會員效期，下載連結小編放在下面，各位有需要可以去取得喔，活動不知道到什麼時候，可以先拿下就拿下吧，可能隨時會結束。

下載：

PicWish（Google Play 下載）

PicWish（App Store 下載）