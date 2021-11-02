找不到高畫質的線上去背工具？我發現現在網路上雖然一鍵去背工具很多，不過「高畫質」去背卻寥寥無幾，免費去背不是畫質太小、就是去背完被壓上浮水印，需要付費才能解鎖高畫質無浮水印版。好消息是，最近我發現 Erase.bg 免費線上去背工具，幾乎把前面的缺點包下來轉化為優點，支援 PNG、JPEG、JPG 及 WEBP 圖片格式，最高還支援到 5000 x 5000 px 畫質，非常推薦大家可以收下這款工具，成為你日後相片去背的第一選擇唷。如果你覺得這款去背品質沒有很滿意，我還有另一款口袋名單 BackgroundCut 線上去背，大家可以自己比較看看，比較喜歡哪一家的效果。

進入 Erase.bg 首頁之後，圖片支援直接上傳或貼上圖片網址，圖片大小上限為 5000 x 5000，格式支援 PNG、JPEG、JPG 及 WEBP。

接下來測試看看去背效果如何？首先是人像去背測試，最難的地方就是髮絲的部分啦，我個人覺得處理的相當不錯，不過有小缺點是如果系統有誤判（像是上方的石頭），目前沒有手動移除的功能，不過官方有提到，未來會把編輯的功能新增上去。

接下來是商品的部分，很多人網拍會自己拍照，不需要完全白色布景，只是簡單的牆面就能夠輕鬆完成去背，當然建議背景顏色越單純成功機率就越高囉。

最後是寵物去背的部分，成功率算是非常的高，輪廓邊緣的處理也相當可以接受！

整體來說我覺得 Erase.bg 算是一款非常優質的線上照片去背工具，最大的優勢就是圖片畫質支援到 5000 x 5000，而且能夠無限制的使用去背功能，目前還沒有張數限制，完全免費使用、沒浮水印，連結放在下面，非常推薦給經常需要處理圖片的朋友收藏起來！

傳送門：Erase.bg