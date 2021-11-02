線上去背 pixlr

找不到高畫質的線上去背工具？我發現現在網路上雖然一鍵去背工具很多，不過「高畫質」去背卻寥寥無幾，免費去背不是畫質太小、就是去背完被壓上浮水印，需要付費才能解鎖高畫質無浮水印版。好消息是，最近我發現 Erase.bg 免費線上去背工具，幾乎把前面的缺點包下來轉化為優點，支援 PNG、JPEG、JPG 及 WEBP 圖片格式，最高還支援到 5000 x 5000 px 畫質，非常推薦大家可以收下這款工具，成為你日後相片去背的第一選擇唷。如果你覺得這款去背品質沒有很滿意，我還有另一款口袋名單 BackgroundCut 線上去背，大家可以自己比較看看，比較喜歡哪一家的效果。

Erase.bg

進入 Erase.bg 首頁之後，圖片支援直接上傳或貼上圖片網址，圖片大小上限為 5000 x 5000，格式支援  PNG、JPEG、JPG 及 WEBP。

線上去背 pixlr

接下來測試看看去背效果如何？首先是人像去背測試，最難的地方就是髮絲的部分啦，我個人覺得處理的相當不錯，不過有小缺點是如果系統有誤判（像是上方的石頭），目前沒有手動移除的功能，不過官方有提到，未來會把編輯的功能新增上去。

高清去背

接下來是商品的部分，很多人網拍會自己拍照，不需要完全白色布景，只是簡單的牆面就能夠輕鬆完成去背，當然建議背景顏色越單純成功機率就越高囉。

去背網站

最後是寵物去背的部分，成功率算是非常的高，輪廓邊緣的處理也相當可以接受！

去背軟體免安裝

 整體來說我覺得 Erase.bg 算是一款非常優質的線上照片去背工具，最大的優勢就是圖片畫質支援到 5000 x 5000，而且能夠無限制的使用去背功能，目前還沒有張數限制，完全免費使用、沒浮水印，連結放在下面，非常推薦給經常需要處理圖片的朋友收藏起來！

傳送門：Erase.bg

Erase.bg 免費相片去背工具，自動移除人像、動物或物品背景轉透明圖 相關文章

訪客留言

Erase.bg 免費相片去背工具，自動移除人像、動物或物品背景轉透明圖 參考資料

【2021去背軟體推薦】4個免費付費線上AI去背網站(免安裝)
2021年9月10日 — 如果你圖片很多，這功能會替你節省超多時間的。 因為支援批量去背，又能夠立即合成背景，功能很強大，所以需要下載安裝軟體。
照片去背 - 免費資源網路社群
Erase.bg 免費相片去背工具，自動移除人像、動物或物品背景轉透明圖 ... PixMiller 運用人工智慧AI 自動辨識圖片範圍，將前景保留、背景移除，就能得到具有透明背景 ...
remove.bg 免費線上去背工具，上傳圖片自動移除背景
remove.bg 是一款相當厲害的免費線上去背工具，100% 全自動，而且只要五秒鐘 ... Erase.bg 免費相片去背工具，自動移除人像、動物或物品背景轉透明圖在「圖片編輯」中.
BG Eraser | 自動圖片去背工具 | 免費在線
BG Eraser是一個免費的在線去背工具。通過先進的AI演算法，可以快速自動地移除圖片背景。 深度機器學習 我們構建了Bg Eraser，這是一款重要的深度學習產品，可幫助您刪除照片背景並改善工作流程。
【軟體】超簡單！Background Eraser 輕鬆一個按鍵就完成照片去背 - 愛瘋樂園 iPhone Land
2020/7/26 · 軟體今天 (2020/07/26) 限時免費中唷！ 軟體特色 這適用於剪切圖片和使圖片背景透明的應用程序。 生成的圖像可以與其他應用程序一起用作印章，以製作蒙太奇，拼貼畫。 特徵 “自動模式 ・您可以在不到5秒的時間內自動100％刪除產品或個人照片中的背景。
免費去背景軟體：去除影像背景| Adobe Spark
上傳影像，立即將背景移除。 3. 下載。 新的影像會下載為有透明背景的PNG 檔案格式 ...
連髮絲都可以！一鍵快速去背Telegram 機器人 - 雷蒙
2021年6月4日 — 不過如果你要做到精緻的髮絲去背，不能只是用基本的魔術棒，步驟很多，要學會圖層、色版、遮罩，還有加深和加亮工具……等等等。 我光是找好的教學內容+ ...
【免安裝】推薦7個免費線上去背景網站，一鍵去背，免下載！PTT、網頁版、軟體 | 奇奇筆記
2020/7/27 · 大家偶爾都會有圖片去背的需求，但 Photoshop、PhotoImpact 什麼的又太難不會用？今天就要跟大家分享小編私藏的 7 個免費線上去背網站！不用下載、免安裝，直接打開把圖片
電腦王阿達 - 照片去背不用裝軟體，開網頁就搞定（超好用） | Facebook
照片去背不用裝軟體，開網頁就搞定（超好用） 您知道一年有多少人因為家具裡隱藏的甲醛中毒嗎？Dyson 全新機種，為您全面監控與徹底清除環境中的甲醛，讓生活更安心
透明背景 - 免費資源網路社群
Erase.bg 免費相片去背工具，自動移除人像、動物或. 當今的線上去背工具多半會整合AI 人工智慧技術，以機器學習方式去建構出可準確辨識前景和背景的模型，使用機器 ...