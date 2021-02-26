LINE 貼圖永遠都傳那幾款嗎？付費的 LINE 貼圖捨不得花錢入手？一年一度的元宵又快到啦，最近 LINE 推出限時免費 5 款貼圖，包含：「LINE購物 夯話題 × 就是醬子，喵！」、「LINE酷券免費貼圖 × 狐狸與刺蝟」、「古露露 × LINE購物護照 獨家版」、「LINE購物品牌名店×米娜免費貼圖」、「HOLA新春胖胖達：實用日常大字貼」等...，有些加入 LINE 官方帳號就能免費下載，這些貼圖都有下載期限，最晚的有到 3/25 為止，有喜歡的朋友請趕快收下啦，限時免費的～逾時不候唷。
1. LINE購物 夯話題 × 就是醬子，喵！
下載期限：2021/3/17 止
使用期限：90 天
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備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
2. LINE酷券免費貼圖 × 狐狸與刺蝟
下載期限：2021/3/17 止
使用期限：90 天
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備註：可直接下載
3. 古露露 × LINE購物護照 獨家版
下載期限：2021/3/20 止
使用期限：90 天
下載：古露露 × LINE購物護照 獨家版
備註：開通 LINE 購物護照即可免費下載
4. LINE購物品牌名店×米娜免費貼圖
下載期限：2021/3/24 止
使用期限：90 天
下載：LINE購物品牌名店×米娜免費貼圖
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載
5. HOLA新春胖胖達：實用日常大字貼
下載期限：2021/3/25 止
使用期限：90 天
下載：HOLA新春胖胖達：實用日常大字貼
備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載