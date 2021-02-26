LINE 分帳機器人

三五好友出遊，一定會有「某人先出錢」的問題，有沒有好工具能夠扮演記帳＋分帳的角色呢？最近小編發現這款「多多分帳」 LINE 機器人，由成大學生開發，能夠輕鬆在 LINE 上面完成分帳，使用者只需要開啟 LINE 就能輕鬆完成，與另一款 Lightsplit 分帳 LINE 機器人不同的是，多多分帳可以自己新增分母，對方不在群組內、或是沒有 LINE 好友也能加入分帳。

多多分帳

點擊文末連結，將「多多分帳」加入自己的 LINE 好友，然後把機器人加入自己的 LINE 群組後，就能進行分帳囉。

LINE 分帳機器人

將機器人加入 LINE 群後，按下「許可」開放傳送訊息權限，進行下一步操作。

分帳App

接著按下選單中的「設定分帳者」，輸入要一起當分母的好友姓名後按下確認就可以囉，群組中大家都能夠共同新增款項～

另外也可以透過指令來完成操作，以下是多多分帳在群組時支援的指令：

@選單
查看主選單

@分帳設定 人名1 人名2 人名3 ...
---例如: @分帳設定 小貓 小狗 小豬
將人名存進分帳者中，可供記錄分帳時選擇

@設定查詢
查看已經設定過的人

@分帳 項目#分類 付錢的人名 分帳者1 分帳者2 ...
---例如:@分帳 義大利麵#餐飲 600 小貓 小狗 小豬
進行分帳，切記人名必須是已經進行分帳者設定的人

@查帳
查看帳目清單

@結算
查看最終的簡化版結算

@help
查看使用說明

@deleteX
刪除第X筆帳

@delete
刪除全部帳目

@clear人名
清除該分帳者

@clear
清除所有分帳者

分帳App ptt

接著機器人選單中的「分帳、紀錄」，就可以輸入先付錢的品項、幣別、金額、付款人及要分帳的人，還可以勾選支出的類別，包含餐飲、交通、住宿等分類。

多多分帳

旅程完成後，大家回到 LINE 機器人選單中點擊「查帳、結算」就可以看到代墊人、分帳人所有紀錄。

線上分帳

機器人還能夠幫大家做結餘計算，最後直接看誰收多少錢、誰付多少錢就可以囉！

分帳網頁

若有項目分類都有確實勾選的話，還能夠看到在餐飲、交通、行程等不同分類的支出比例，跟好友出門賒帳不尷尬，讓機器人幫你算好算滿，誰都不欠誰一毛錢唷，連結在下面趕快夾起來吧。（PS 多多分帳也有個人記帳功能，小編截稿前還在故障狀態，大家也可以私下試試看唷）

傳送門：多多分帳 LINE 機器人

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