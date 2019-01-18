突然間收到帳單，卻懶得出門繳費怎麼辦呢？沒關係！現在萬能的 LINE 可以幫我們解決這個問題，LINE 除了有各種功能性的機器人外，還結合了許多服務，由凱基銀行推出的「萬能繳費王」可是擁有 167 萬高人氣用戶，連結了網頁服務，加入生活智慧王的 LINE 好友後，可以透過熟悉的 LINE 介面連結到網頁服務，繳交水費、信用卡費、電信費、停車費、健保費、貸款費、汽燃費，甚至 eTag 儲值都可以，關於 LINE 機器人你也可以參考：LINE 機器人美玉姨，終結 LINE 謠言、假資訊
LINE 生活繳費王：https://line.me/R/ti/p/@onlinebill
△ 因為繳費時需要輸入各種個人資料，像是身分證字號、電話號碼等隱私資訊，所以在繳費前需要同意使用條款，按下同意後就可以繼續繳費，我這邊就以繳交電信費作為示範，輸入電信業者、電話號碼、用戶身分證字號等資料後，就可以進入繳費頁面～
△ 接著會有你的繳費資料，繳費金額也會在下面顯示，輸入銀行名稱、銀行帳號後就能進入繳費，但這邊有個前提是，銀行戶名必須與電話號碼的用戶名稱一樣才能成功扣款～使用生活繳費王繳費好有一個好處，比起超商繳費，沒有 2 萬塊的上限，此外也可以使用帳單提醒，不會忘記每個繳費項目的日期！
△ 此外水費、健保費、貸款、汽燃費、信用卡費、儲值 eTag 等都是類似的輸入方式來繳費，如果覺得哪一天用得到，也許現在可以將生活繳費王加為 LINE 好友～除了懶得出門時用的到，臨時要儲值 eTag 也是非常方便啊！首次繳費還可以賺 50 點 LINE Points 喔～
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