△ 點擊上方連結將連結將 LINE 喝飲料大師加入好友，接著就可以開始使用啦！總共有三種功能，分別是找飲料店、找 MENU、找喝飲料的種類，除了找 MENU 要自己輸入店家名稱之外，全部都可以在下方的功能方塊一鍵啟動，不用輸入任何文字～

茶、果汁、奶類要喝哪一種？機器人幫你決定

△ 首先是解決我們第一個困擾，當朋友要揪喝飲料的時候，不知道要喝什麼茶、喝什麼果汁還是喝什麼奶類的時候，直接就點擊下方的「隨機..」就可以啦！而且是種類及確切的飲料名一起決定，以上圖為例，點擊「隨機奶類」，機器人回傳「茉香奶茶」，直接幫我們決定飲料，是不是相當方便啊！喝飲料就是要連動腦都不用～

飲料店菜單一秒查詢

△ 第二個功能是查菜單，每次訂飲料時都要從厚厚的一疊實體飲料 MENU 中大海撈針，有時候還會撈不到，這時就可以使用機器人的尋找 MENU 功能，直接輸入飲料店名，機器人就會回傳 MENU 過來，整個大大減少了訂飲料的步驟！

要喝哪一家？大師幫你選

△ 第三種情境也是最常見的，常常被問欸要不要喝飲料？回答好之後的下一個問題，就是「你要喝哪一家？」這時又要拿出厚厚的一疊飲料店 MENU 開始大海撈針～這時候打開 LINE 喝飲料大師，點擊「隨機店家」，喝飲料大師就會隨機推薦店名給我們啦！這款 LINE 機器人完全滿足了訂飲料前會發生的各種問題啊！LINE 機器人「喝飲料大師」： https://line.me/R/ti/p/5MOEHhfLex#~ 或是搜尋好友：@fdb1516q