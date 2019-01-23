LINE 機器人「喝飲料大師」全台飲料菜單，辦公室喝飲料的事就交給它

2019-01-23 02:06:18 9M87
LINE 飲料機器人

辦公室要訂飲料，不知道要喝什麼？還是要從一大堆 Menu 中找出其中一家的菜單呢？功能越來越多的 LINE 現在可以幫我們決定啦！LINE 機器人「喝飲料大師」可以決定要喝茶、果汁或是奶類，輸入店名就會回傳 MENU，甚至還可以隨機丟出一家飲料店，我們可以從店家清單中，找出想喝的飲料店，對於常訂飲料的辦公室午後日常來說，這根本是神器中的神器，而且打開 LINE 就能使用啦！關於 LINE 機器人，你也可以參考：LINE 機器人美玉姨，終結 LINE 謠言、假資訊


LINE 機器人「喝飲料大師」：https://line.me/R/ti/p/5MOEHhfLex#~
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LINE 飲料機器人
△ 點擊上方連結將連結將 LINE 喝飲料大師加入好友，接著就可以開始使用啦！總共有三種功能，分別是找飲料店、找 MENU、找喝飲料的種類，除了找 MENU 要自己輸入店家名稱之外，全部都可以在下方的功能方塊一鍵啟動，不用輸入任何文字～

茶、果汁、奶類要喝哪一種？機器人幫你決定

LINE 喝飲料大師

△ 首先是解決我們第一個困擾，當朋友要揪喝飲料的時候，不知道要喝什麼茶、喝什麼果汁還是喝什麼奶類的時候，直接就點擊下方的「隨機..」就可以啦！而且是種類及確切的飲料名一起決定，以上圖為例，點擊「隨機奶類」，機器人回傳「茉香奶茶」，直接幫我們決定飲料，是不是相當方便啊！喝飲料就是要連動腦都不用～

飲料店菜單一秒查詢

LINE 飲料機器人

△ 第二個功能是查菜單，每次訂飲料時都要從厚厚的一疊實體飲料 MENU 中大海撈針，有時候還會撈不到，這時就可以使用機器人的尋找 MENU 功能，直接輸入飲料店名，機器人就會回傳 MENU 過來，整個大大減少了訂飲料的步驟！

要喝哪一家？大師幫你選

LINE如何訂飲料

△ 第三種情境也是最常見的，常常被問欸要不要喝飲料？回答好之後的下一個問題，就是「你要喝哪一家？」這時又要拿出厚厚的一疊飲料店 MENU 開始大海撈針～這時候打開 LINE 喝飲料大師，點擊「隨機店家」，喝飲料大師就會隨機推薦店名給我們啦！這款 LINE 機器人完全滿足了訂飲料前會發生的各種問題啊！

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